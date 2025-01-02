Antalya'da tedavi gören müziğin usta ismi, 79 yaşındaki Ferdi Tayfur tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tayfur'un vefatı siyaset dünyasını da yasa boğdu.

İşte siyasilerden Ferdi Tayfur mesajları;

CEVDET YILMAZ (Cumhurbaşkanı Yardımcısı): Arabesk müziğinin usta ismi, beyefendi kişiliğiyle gönüllerde taht kuran kıymetli sanatçımız Ferdi Tayfur’a Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.

ÖMER ÇELİK (AK Parti Sözcüsü): Hayatımıza dokunan sözlerin ve yorumların sahibi, değerli sanatçımız Ferdi Tayfur’u kaybettik. Çok üzgünüz. Değerli sanatçımız Ferdi Tayfur’a Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sanat dünyamıza başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet olsun.

MEHMET NURİ ERSOY (Kültür ve Turizm Bakanı): İçimiz daha bir başka yanıyor! "İçim Yanar", "Bana Sor" ve "Hatıran Yeter" gibi ölümsüz eserlerin sahibi olan Ferdi Tayfur'un aramızdan ayrıldığını derin bir üzüntüyle öğrendim. Sanat dünyamız bugün çok müstesna bir ismini kaybetti. Eserleriyle milyonların duygularına tercüman olan büyük usta artık gönüllerimizde yaşayacak; acılarımızda, sevinçlerimizde bizlere eşlik edecek. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.

MURAT KURUM (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı): Sanat dünyamızın değerlisi; sesiyle, sözüyle milyonların duygularına tercüman olan, arabesk müziğin beyefendisi sanatçımız Ferdi Tayfur’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.

ALİ YERLİKAYA (İçişleri Bakanı): Birbirinden unutulmaz eserleriyle Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden olan Ferdi Tayfur’u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kıymetli sanatçımıza Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve müzik camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.

MEHMET FATİH KACIR (Sanayi ve Teknoloji Bakanı): Duygulara tercümandı. Milyonların sevgisini kazanmış büyük bir sanatçıydı. Değerli sanatçımız Ferdi Tayfur’a Allah’tan rahmet, ailesine, müzik camiamıza ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL: Müziğimizin eşsiz isimlerinden Ferdi Tayfur'un yaşamını yitirmesinden dolayı derin bir üzüntü içindeyim. Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.

MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı): Türk müziğinin unutulmaz sesi Ferdi Tayfur’a Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm müzik camiasına başsağlığı diliyorum. Şarkılarıyla gönüllerde taht kuran büyük sanatçıyı daima hatırlayacağız. Mekânı cennet olsun.

MUSAVVAT DERVİŞOĞLU (İYİ Parti Genel Başkanı): Hüznümüze de sevincimize de eşlik eden unutulmaz eserleriyle hepimizin hayatına dokunan, Türk müziğinin usta isimlerinden Ferdi Tayfur’un vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet; başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı dilerim.

MUHARREM İNCE (Memleket Partisi Genel Başkanı): "Yıldızlar da kayar durmaz yerinde" önemli şarkılarından biriydi. Bir yıldız gibi geçti hayatımızdan... Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır, başsağlığı diliyorum.Bir gün gitsen bile hatıran yeter.