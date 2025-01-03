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        Haberler Gündem 3. Sayfa Biri 3 diğeri 1 yaşındaydı! İki kardeş alevlerin arasında | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Biri 3 diğeri 1 yaşındaydı! İki kardeş alevlerin arasında!

        Balıkesir'de, 2 katlı bir evde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını söndüren ekiplerin yaptığı incelemede, evin üst katında 3 yaşındaki Yusuf Ali ve 1 yaşındaki Yusuf Ömer Taşkın'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Taşkın kardeşlerin cenazeleri savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 09:25 Güncelleme: 03.01.2025 - 11:44
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        Biri 3 diğeri 1 yaşındaydı! İki kardeş alevlerin arasında!
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        Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı kırsal Dereli Mahallesi'ndeki, 2 katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İTFAİYE VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        AA'daki habere göre vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına 5 araç ve 11 personelle müdahale ederek söndürdü.

        İKİ KARDEŞİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

        Ekiplerin yaptığı incelemelerde evin ikinci katında, Yusuf Ali Taşkın (3) ve Yusuf Ömer Taşkın (1) kardeşlerin cansız bedenleri bulundu.

        CENAZELER OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

        Taşkın kardeşlerin cenazeleri savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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