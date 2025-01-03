Biri 3 diğeri 1 yaşındaydı! İki kardeş alevlerin arasında!

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı kırsal Dereli Mahallesi'ndeki, 2 katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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İTFAİYE VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ AA'daki habere göre vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına 5 araç ve 11 personelle müdahale ederek söndürdü.

İKİ KARDEŞİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU Ekiplerin yaptığı incelemelerde evin ikinci katında, Yusuf Ali Taşkın (3) ve Yusuf Ömer Taşkın (1) kardeşlerin cansız bedenleri bulundu.

CENAZELER OTOPSİYE GÖNDERİLDİ Taşkın kardeşlerin cenazeleri savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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