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        Haberler Gündem 3. Sayfa Diyarbakır haberleri: Terastaki mangal keyfi 9 aylık bebeği öldürdü | HABERLER | Son dakika haberleri

        Asel bebek daha 9 aylıktı! Öldüren mangal!

        Diyarbakır'da, 7 katlı apartmanın terasında yakılan mangaldan sıçrayan kıvılcımlar, çatı yangınına yol açtı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 9 aylık Asel Derin bebek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında çatı kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 07:57 Güncelleme: 03.01.2025 - 09:26
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        Asel bebek daha 9 aylıktı! Öldüren mangal!
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        Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Gaziler semtinde bulunan 7 katlı binanın teras katında dün gece saatlerinde mangaldan sıçrayan kıvılcımlar, çatıyı tutuşturdu.

        İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI SÖNDÜRDÜ

        DHA'daki habere göre durumun fark edilmesi üzerine, itfaiye ekiplerine haber verildi. Bina tahliye edilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        9 AYLIK BEBEK DUMANDAN ETKİLENDİ

        Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülürken, 9 aylık Asel Derin Şenel ile ismi öğrenilemeyen bir kişi dumandan etkilendi.

        ASEL DERİN BEBEK CAN VERDİ

        Hastaneye kaldırılan Asel Derin bebek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Asel Derin bebeğin cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Biri 3 diğeri 1 yaşındaydı! İki kardeş alevlerin arasında!
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