Mikautadze'den Galatasaray cevabı!
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Gürcü golcü Georges Mikautadze, Lyon'daki geleceğine ilişkin Fransız basınına açıklamalarda bulundu.
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Galatasaray'la ismi anılan Georges Mikautadze, geleceğine ilişkin flaş açıklamalarda bulundu.
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Fransız basınına konuşan Gürcü golcü, Lyon'dan ayrılmayı düşünmediğini söyledi.
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"LYON'DAN ŞİMDİ AYRILMAYACAĞIM"
24 yaşındaki santrfor, "Lyon'a altı ay önce geldim. Bu yüzden şimdi ayrılmayacağım. Kulüpteki geleceğime ve cumartesi günü oynayacağımız Montpellier maçına odaklanmış durumdayım." dedi.
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Mikautadze, Galatasaray ve hakkında çıkan diğer transfer iddialarıyla ilgili, "Basında yer alan haberlere aldırmıyorum." ifadesini kullandı.
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Santrforun yanı sıra forvet arkası ve kanatlarda da görev yapabilen Mikautadze, bu sezon Lyon formasıyla çıktığı 21 maçta 7 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
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Lyon'un sezon başında 18.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Metz'ten kadrosuna kattığı Mikautadze'nin Fransız kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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