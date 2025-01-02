Fenerbahçe'de iki ayrılık kapıda: Levent Mercan, Serdar Aziz!
Devre arası transfer dönemi yaklaşırken takıma katılacak oyuncular kadar ayrılacak oyuncular da önem taşıyor. Sarı-lacivertli ekipte istediği forma şansını bulamayan Levent Mercan ve sezon başında kadro dışı bırakılan tecrübeli savunmacı Serdar Aziz Eyüpspor'un listesinde yer alıyor. İşte detaylar...
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Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Eyüpspor, devre arası transfer döneminde Fenerbahçe’nin iki oyuncusunu kadrosuna katmak için harekete geçti.
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HT Spor'dan Esra Köse'nin haberine göre, Sarı-lacivertli ekipte istediği forma şansını bulamayan Levent Mercan ve sezon başında kadro dışı bırakılan tecrübeli savunmacı Serdar Aziz, Eyüpspor'un transfer listesinde yer alıyor.
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Sezon başında Fatih Karagümrük’ten 2 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Levent Mercan, bu sezon Fenerbahçe formasıyla yalnızca 9 dakika sahada kalabildi.
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Milli arada Zenit ile oynanan hazırlık maçında ilk 11’de yer alan ve bir gol atan 23 yaşındaki futbolcu, bu performansıyla teknik direktör Jose Mourinho’nun takdirini kazanmıştı.
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Ancak daha sonra Süper Lig karşılaşmalarında yeterince süre alamayan Mercan buna rağmen, forma rekabetine hazır olduğunu ifade etmişti. Genç futbolcunun devre arasına kadar düzenli oynama şansı bulamamasından dolayı kiralık ya da kalıcı bir transfer seçeneğine sıcak bakabileceği öğrenildi.
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Avrupa kulüplerinin de durumunu yakından takip ettiği Mercan’ın, İtalya Serie A’da Genoa, Portekiz Süper Ligi Ekiplerinden Braga, Rusya premier ligi ekiplerinden Lokomotif Moskova’nın da radarında olan genç futbolcu son olarak Süper Lig ekibi Eyüpspor’un da gündemine girdi.
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Öte yandan, yaz transfer döneminde takımdan ayrılması gündeme gelen ancak takımda kalan Serdar Aziz, sezon başında teknik direktör Jose Mourinho tarafından kadro dışı bırakılmıştı.
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33 yaşındaki tecrübeli savunmacının devre arasında takımdan ayrılma ihtimali oldukça yüksek.
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Eyüpspor'un, savunma hattını güçlendirmek amacıyla Serdar Aziz’i transfer etmek için Fenerbahçe yönetimiyle görüşmelere başlamayı planladığı öğrenildi.
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