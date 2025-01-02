SON DAKİKA HABERİ: Meteoroloji uyardı! Bu illerde buzlanma, don ve çığ tehlikesi var - 2 Ocak Hava Durumu | Son dakika haberleri

SON DAKİKA HABERİ: Meteoroloji uyardı! Bu illerde buzlanma, don ve çığ tehlikesi var - 2 Ocak Hava Durumu | Son dakika haberleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ege kıyılarının parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

REKLAM advertisement1 İstanbul Güneşli 12° Ankara Güneşli 8° İzmir Kısmen Güneşli 15° Antalya Güneşli 15° Trabzon Güneşli 13° Bursa Güneşli 12° Adana Güneşli 17° Diyarbakır Güneşli 9° Gaziantep Güneşli 12° Ağrı Güneşli -2° Hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile buzlanma, don ve ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.