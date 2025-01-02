ABD'de bir silahlı saldırı daha! | Dış Haberler

ABD'de bir silahlı saldırı daha! | Dış Haberler

ABD, yeni yılın ilk günlerinde iki silahlı saldırıyla sarsıldı. New Orleans'ta yeni yılın ilk saatlerinde bir aracın hızla kalabalığa dalması sonucu 15 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından bu kez de New York'ta bir saldırı yaşandı.

REKLAM advertisement1

New York eyaletinin Queens bölgesinde bir gece kulübünde gerçekleşen silahlı saldırıda en az 11 kişi yaralandı. ABD basınında yer alan haberlerde göre, saldırgan olay yerinden kaçtı.

ABD'deki araçlı saldırıya dair neler biliniyor? Haberi Görüntüle Saldırıda ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.