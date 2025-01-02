"ERKEKLER DE YANAR"

Emre Altuğ, 'Erkekler de Yanar' şarkısını söylediği sırada kendisini dinlemeye gelen oyuncu arkadaşı İsmail Hacıoğlu'na takıldı ve onu gösterip şunları söyledi ve "Erkekler de yanar, hem de nasıl yanar. Hacı, iyi bilir o işi" dedi.