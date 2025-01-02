İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kaya Kumarki barıştı
2020'de boşanan ancak daha sonra ilişkilerine bir şans daha tanıyıp 2024'ün ağustos ayında birlikteliklerini bir kez daha noktalayan eski eşler İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kaya Kumarki yeniden barıştı
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İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kaya Kumarki, 2016'da evlenmiş ve bu evliliklerinden Yemin adında bir kız çocukları olmuştu. 2020'de boşanan ikili, birlikteliklerine bir şans daha tanıyıp yıllar sonra yeniden aşk yaşamaya başlamıştı. Ancak Hacıoğlu ile Kumarki, 2024'ün ağustos ayında birlikteliklerini sonlandırmıştı.
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Tüm bunların ardından İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kaya Kumarki, birbirinden kopamadı. Bir dargın, bir barışık aşk yaşayan çift, yeniden bir araya geldi.
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YENİ YILI BİRLİKTE KARŞILADILAR
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kaya Kumarki, yeni yılı birlikte karşıladı. İkili, yeni yılı Kıbrıs'ta Emre Altuğ'un programında karşıladı.
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"ERKEKLER DE YANAR"
Emre Altuğ, 'Erkekler de Yanar' şarkısını söylediği sırada kendisini dinlemeye gelen oyuncu arkadaşı İsmail Hacıoğlu'na takıldı ve onu gösterip şunları söyledi ve "Erkekler de yanar, hem de nasıl yanar. Hacı, iyi bilir o işi" dedi.