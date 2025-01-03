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        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya'da spot dükkanı ateşe verildi: 1 ölü, 2 yaralı | Son dakika haberleri

        Antalya'da spot dükkanı ateşe verildi: 1 ölü, 2 yaralı

        Antalya'da spot dükkanı sahibiyle tartışan bir şüpheli, iş yerini ateşe verdi. Alevlerin kısa sürede büyüyerek tüm binayı etkilediği yangında 1 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 01:47 Güncelleme: 03.01.2025 - 01:47
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        Antalya'da spot dükkanı ateşe verildi: 1 ölü, 2 yaralı
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        Antalya'da Ufuk B. (40), oturduğu apartmanın zemin katında bulunan spot dükkanı sahibi Mete Durupınar (49) ile satın aldığı televizyon nedeniyle tartıştıktan sonra iş yerinde yangın çıkardı.

        Alevlerin kısa sürede tüm binayı sardığı yangında Durupınar hayatını kaybederken, bitişiğinde bulunan çamaşırhanenin sahibi Ahmet Özen (62) ve Lokman Derya Yılmaz (53) ise yaralandı. Özen'in hastanede kalbinin durduğu ve müdahale ile hayata döndürüldüğü öğrenildi.

        DHA'nın haberine göre yangın, dün saat 21.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi 173 Sokak'ta 3 katlı apartmanın giriş katında yer alan ikinci el ürünleri satan iki spotçu dükkanında meydana geldi. Apartmandan dumanların ve alevlerin bir anda yükseldiğini gören apartman ve mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

        ALEVLER TÜM BİNAYI SARDI

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekibi tüm apartmanı saran alevlere müdahale etmeye başlarken, daire sakinleri kendilerini sokağa attı.

        Yangında apartmanın altındaki çamaşırhanede bulunan Ahmet Özen ile 2 ayrı spotçu dükkanında bulunan Lokman Derya Yılmaz ile Mete Durupınar, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla dışarıya çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Lokman Derya Yılmaz'ın (53) durumunun iyi olduğu belirtilirken, kalbi duran Ahmet Özen'in ise doktorların yoğun çabasıyla hayata tutunduğu kaydedildi.

        Spot dükkanından çıkartılan Mete Durupınar ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        KUNDAKLAMA İDDİASI

        Yangında 1 kişinin hayatını kaybetmesi ve 2 kişinin de yaralanması nedeniyle Cinayet Büro Amirliği ve Muratpaşa Suç Araştırma ekipleri olayla geniş çaplı çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin de bulunduğu çalışmada bölgede çakmak gazı kutusu bulundu.

        Ekiplerin yaptığı incelemede spot dükkanını işleten Mete Durupınar ile spotçunun üst katında oturan Ufuk B. arasında iddiaya göre televizyon satışı arasında alacak verecek anlaşmazlığı olduğu ve Ufuk B'nin bu yüzden dükkanı kundakladığı öğrenildi. Ekipler kaçtığını belirlediği Ufuk B'yi yakalamak için çalışma başlattı.

        "SANİYELER İÇERİSİNDE YANMAYA BAŞLADI"

        Olayı gören mahalle sakinlerinden Huriye Doğan, "Burada 2 tane eskici var. Biz burayı defalarca uyardık. Akşamda ses çıktı ve tartışma çıktı. Sonrasında bir çıtırtı ve büyük alevler çıktı. Bizde kaçtık" dedi.

        Yan apartmanda oturduğunu belirten ve ayağı kırık şekilde dışarıya kaçan Anıl Bayram ise "Işık parlamasını görünce hemen dışarıya kaçtık. Tüm apartman saniyeler içerisinde yanmaya başladı. Yan taraf çamaşırhane onun yanı da eski mobilya eşyaları satan bir dükkandı. Alevler bütün binayı sardı. Yangında içeride olan birileri vardı" diye konuştu.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Ancak, bitişik durumdaki iki binanın tamamında maddi hasar meydana gelirken, giriş katta yer alan çamaşırhane ve 2 spot dükkanı kullanılamaz hale geldi.

        Ekipler, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

        *Haberin tüm fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Son dakika haberler
        #Antalya
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