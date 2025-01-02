Bakan Fidan: YPG'nin desteklenmesi kabul edilemez

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan düzenlenen basın toplantısında "Türkiye ve Belçika, savunma sanayisi alanındaki iş birliğini geliştirmek istiyor. PKK, DHKP-C ve FETÖ'nün Belçika'da hareket alanı bulmasının ve Türkiye karşıtı faaliyetler göstermesinin önlenmesi gerekiyor." diyerek terör konusundaki Türkiye'nin hassasiyetlerini ortaya koydu.

Bakan Fidan diğer yandan, uluslararası toplumun Suriye'nin yeniden inşasında rol alması gerektiğine işaret etti.

Bakan Fidan, Suriye'de özellikle PKK saflarında yer alan yabancı savaşçıların ve unsurların da Suriye'yi terk etmesi gerektiğini ifade ederken Suriye'nin bütünlüğü ve Kürtler dâhil bütün azınlıkların politik haklarına kavuşması için bütün tehlikelerin ortadan kaldırılması gerektiğinin altını çizdi. Bakan Fidan "Suriye'nin bütünlüğünü tehdit eden terör örgütleri ülkeyi terk etmeli" dedi.

Hakan Fidan ayrıca "Suriye'de yeni dönemde kim zulme uğrarsa onun yanında da yer alırız. Türkiye dış politikasının ilkeleridir bunlar. Aleviler olur, Yezidiler olur her kimse olursa Türkiye bu grupların da hâmisidir. İnşallah hiçbir şey olmaz. Ancak biz kimin zulme uğradığına değil ne olduğuna bakıyoruz" dedi.

BERNARD QUİNTİN: TÜRKİYE 4. BÜYÜK TİCARİ ORTAĞIMIZ

Belçika Dışişleri, Avrupa İşleri, Dış Ticaret ve Federal Kültürel Kurumlar Bakanı Bernard Quintin basın toplantısında "Öncelikle sevgili mevkidaşıma teşekkür ediyorum. Oldukça sıcak bir görüşme gerçekleştirdik. Oldukça yüksek bir Türk nüfusuna ev sahipliği yapıyoruz. Türkler, sivil toplumumuza önemli katkılarda bulunuyor. Türkiye şu an 4. büyük ticari ortağımız. Genel olarak Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerden bahsettik. Ayrıca belirtmek isterim ki gümrük anlaşması konusunda Belçika'ya güvenebilirsiniz. AB üyeliği konusunda da bize güvenebilirsiniz ancak bu konunun zor olduğunu biliyoruz. Yine de en başından beri tavrımız net oldu.