Bakan Fidan: YPG'nin desteklenmesi kabul edilemez
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Belçika Dışişleri, Avrupa İşleri, Dış Ticaret ve Federal Kültürel Kurumlar Bakanı Bernard Quintin ile Ortak Basın Toplantısı düzenledi. Bakan Fidan Suriye'nin yeniden inşasına vurgu yaparken YPG'nin desteklenmesinin kabul edilemez olduğunu ifade etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan düzenlenen basın toplantısında "Türkiye ve Belçika, savunma sanayisi alanındaki iş birliğini geliştirmek istiyor. PKK, DHKP-C ve FETÖ'nün Belçika'da hareket alanı bulmasının ve Türkiye karşıtı faaliyetler göstermesinin önlenmesi gerekiyor." diyerek terör konusundaki Türkiye'nin hassasiyetlerini ortaya koydu.
Bakan Fidan diğer yandan, uluslararası toplumun Suriye'nin yeniden inşasında rol alması gerektiğine işaret etti.
"ÜLKELER DEAŞ MİLİTANLARINI TESLİM ALMALI"
Bakan Fidan ayrıca DEAŞ'lı tutukluların bir an evvel ait oldukları ülkeler tarafından teslim alınması gerektiğini belirtirken; DEAŞ bahanesiyle YPG'nin desteklenmesinin kabul edilemez olduğuna vurgu yaptı.
Bakan Fidan, Suriye'de özellikle PKK saflarında yer alan yabancı savaşçıların ve unsurların da Suriye'yi terk etmesi gerektiğini ifade ederken Suriye'nin bütünlüğü ve Kürtler dâhil bütün azınlıkların politik haklarına kavuşması için bütün tehlikelerin ortadan kaldırılması gerektiğinin altını çizdi. Bakan Fidan "Suriye'nin bütünlüğünü tehdit eden terör örgütleri ülkeyi terk etmeli" dedi.
Hakan Fidan ayrıca "Suriye'de yeni dönemde kim zulme uğrarsa onun yanında da yer alırız. Türkiye dış politikasının ilkeleridir bunlar. Aleviler olur, Yezidiler olur her kimse olursa Türkiye bu grupların da hâmisidir. İnşallah hiçbir şey olmaz. Ancak biz kimin zulme uğradığına değil ne olduğuna bakıyoruz" dedi.
BERNARD QUİNTİN: TÜRKİYE 4. BÜYÜK TİCARİ ORTAĞIMIZ
Belçika Dışişleri, Avrupa İşleri, Dış Ticaret ve Federal Kültürel Kurumlar Bakanı Bernard Quintin basın toplantısında "Öncelikle sevgili mevkidaşıma teşekkür ediyorum. Oldukça sıcak bir görüşme gerçekleştirdik. Oldukça yüksek bir Türk nüfusuna ev sahipliği yapıyoruz. Türkler, sivil toplumumuza önemli katkılarda bulunuyor. Türkiye şu an 4. büyük ticari ortağımız. Genel olarak Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerden bahsettik. Ayrıca belirtmek isterim ki gümrük anlaşması konusunda Belçika'ya güvenebilirsiniz. AB üyeliği konusunda da bize güvenebilirsiniz ancak bu konunun zor olduğunu biliyoruz. Yine de en başından beri tavrımız net oldu.
"UKRAYNA BİZİM İÇİN VAROLUŞSAL TEHDİT"
Bernard Quintin Ukrayna'daki savaşa da vurgu yaparak "Ukrayna bizim için varoluşsal bir tehdit. Ukrayna Belçika'ya çok yakın. 2025'te orada neler olacağını bilmiyoruz." dedi.
Suriye'ye değinen Quintin "Suriye'de ise en kötüsünün geride kaldığını görüyoruz. Yeni hükûmeti desteklemek istiyoruz. Siz komşuları olarak onları daha iyi tanıyorsunuz. Finansal sistemlerini daha iyi biliyorsunuz.
Biz de bazı müeyyidelerin kaldırılması konusunda yardımcı olabiliriz. Ancak attıkları adımları da görerek onlara yardımcı olacağız. İyi niyetle yaklaşıyoruz." diyerek temkinle umut arasında olduklarını ifade etti.
"NETANYAHU'YA UAD TARAFINDAN ALINAN KARARLARI UYGULAYACAĞIZ"
Quintin son olarak Gazze'de yaşananları değerlendirerek "Filistin'de ise şiddetin sona ermesi ve insani yardımın kesintisiz biçimde sunulması gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca esirler de serbest bırakılmasının umuyoruz. Daha sonra da İsrail ile Filistin'in bir masada oturup iki devletli çözümü konuşması gerekiyor. Netanyahu ve İsrail konusunda ise Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin vereceği tüm kararları uygulayacağız." dedi