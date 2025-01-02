Karşılıksız çekte 5 yılın zirvesi

Aralık ayına ilişkin çek ve karşılıksız çek verileri yayımlandı buna göre karşılıksız çek adedi aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 115.4 artarak 24 bin 729 adet oldu. Böylece 2024'te 4 kez 20 bin sınırı aşılmış oldu.

Ay Karşılıksız çek adedi 2024-01 15,828 2024-02 11,242 2024-03 8,270 2024-04 20,098 2024-05 15,790 2024-06 10,546 2024-07 26,351 2024-08 12,030 2024-09 25,523 2024-10 18,619 2024-11 11,480 2024-12 24,729

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Aralık ayındaki karşılıksız çeklerin tutarı ise kasıma göre yüzde 111 yükselerek 17 milyar 386 milyon lirayı buldu. Aralıkta toplam ibraz edilen çek tutarı ise 648 milyar 281 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Böylece tutar olarak karşılıksız çeklerin toplam çekler içerisindeki payı yüzde 2.68 ile Eylül 2019'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Ay Toplam ibraz edilen çek tutarı (bin TL) Karşılıksız çek tutarı (bin TL) Oran (%) 2019-09 63,439,023 1,845,165 2.91 2019-10 51,164,996 1,160,119 2.27 2019-11 37,719,958 638,097 1.69 2019-12 65,568,423 1,380,700 2.11 2020-01 50,649,567 702,149 1.39 2020-02 43,176,009 503,529 1.17 2020-03 58,662,379 1,094,184 1.87 2020-04 53,289,411 1,189,399 2.23 2020-05 36,926,660 596,359 1.61 2020-06 63,445,343 1,074,674 1.69 2020-07 42,180,805 614,078 1.46 2020-08 68,381,782 1,072,443 1.57 2020-09 54,206,091 561,654 1.04 2020-10 49,389,288 438,329 0.89 2020-11 68,805,807 661,170 0.96 2020-12 64,559,034 718,012 1.11 2021-01 48,382,627 439,026 0.91 2021-02 59,193,507 587,439 0.99 2021-03 81,640,249 853,709 1.05 2021-04 66,977,416 438,599 0.65 2021-05 79,160,520 0 0.00 2021-06 79,300,615 1,922,413 2.42 2021-07 61,658,038 786,444 1.28 2021-08 93,791,596 1,154,308 1.23 2021-09 81,648,515 939,629 1.15 2021-10 57,407,152 550,708 0.96 2021-11 114,617,024 1,262,788 1.10 2021-12 94,670,536 977,077 1.03 2022-01 99,974,696 945,168 0.95 2022-02 99,087,821 983,158 0.99 2022-03 109,622,801 947,459 0.86 2022-04 89,001,369 586,326 0.66 2022-05 151,695,567 1,235,824 0.81 2022-06 134,441,912 964,348 0.72 2022-07 107,751,373 703,232 0.65 2022-08 201,767,098 1,666,016 0.83 2022-09 167,224,474 1,276,718 0.76 2022-10 183,015,156 1,590,994 0.87 2022-11 190,998,799 1,650,741 0.86 2022-12 169,194,705 1,434,143 0.85 2023-01 250,067,029 2,228,285 0.89 2023-02 205,724,112 1,985,197 0.96 2023-03 238,926,233 2,079,733 0.87 2023-04 174,411,633 1,821,353 1.04 2023-05 309,445,837 3,977,856 1.29 2023-06 169,782,012 2,255,703 1.33 2023-07 356,225,811 5,279,477 1.48 2023-08 297,556,235 4,012,766 1.35 2023-09 236,331,757 2,661,009 1.13 2023-10 422,408,711 6,026,378 1.43 2023-11 354,653,188 4,699,867 1.33 2023-12 276,852,219 4,196,101 1.52 2024-01 467,528,172 7,899,247 1.69 2024-02 357,530,434 6,043,701 1.69 2024-03 284,504,454 5,133,554 1.80 2024-04 506,640,601 11,261,174 2.22 2024-05 440,927,456 9,445,737 2.14 2024-06 307,449,254 6,451,612 2.10 2024-07 606,278,299 15,770,140 2.60 2024-08 353,155,650 7,946,887 2.25 2024-09 596,276,688 15,256,183 2.56 2024-10 513,654,948 11,815,062 2.30 2024-11 384,379,892 8,238,994 2.14 2024-12 648,281,594 17,386,908 2.68