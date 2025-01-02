İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde yer alan Grand Pera alışveriş merkezinde bulunan balmumu müzesi ve turistik eğlence merkezi Madame Tussauds İstanbul kalıcı olarak kapandı.

Britanya merkezli Merlin Entertainments'a bağlı müzenin internet sitesinde yapılan açıklamada, "Yıllarca misafirlerimiz için unutulmaz deneyimler yarattıktan sonra; Madame Tussauds Istanbul, 1 Ocak 2025 tarihinde kalıcı olarak kapanacaktır. Bu çok zor bir karardı ve son derece dikkatli bir değerlendirmeden sonra verildi.

Madame Tussauds Istanbul'un yıllar boyunca bizi ziyaret eden binlerce çocuk ve aile üzerinde yarattığı olumlu etkiden gurur duyuyoruz ve bunu unutulmaz kıldıkları için onlara ve muhteşem ekiplerimize teşekkür ediyoruz" denildi.

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Yıllık aboneliği olanlara ve daha önceden alınmış geçerli bileti bulunanlara ise geri ödeme yapılacağı bildirildi.

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