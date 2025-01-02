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        Haberler Kültür-Sanat Madame Tussauds İstanbul kalıcı olarak kapandı

        Madame Tussauds İstanbul kalıcı olarak kapandı

        İstiklal Caddesi'nde yer alan Grand Pera alışveriş merkezinde bulunan balmumu müzesi Madame Tussauds, yeni yıl itibariyle kapılarını kapadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2025 - 17:34 Güncelleme: 02.01.2025 - 17:46
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        Madame Tussauds İstanbul kalıcı olarak kapandı
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        İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde yer alan Grand Pera alışveriş merkezinde bulunan balmumu müzesi ve turistik eğlence merkezi Madame Tussauds İstanbul kalıcı olarak kapandı.

        Britanya merkezli Merlin Entertainments'a bağlı müzenin internet sitesinde yapılan açıklamada, "Yıllarca misafirlerimiz için unutulmaz deneyimler yarattıktan sonra; Madame Tussauds Istanbul, 1 Ocak 2025 tarihinde kalıcı olarak kapanacaktır. Bu çok zor bir karardı ve son derece dikkatli bir değerlendirmeden sonra verildi.

        Madame Tussauds Istanbul'un yıllar boyunca bizi ziyaret eden binlerce çocuk ve aile üzerinde yarattığı olumlu etkiden gurur duyuyoruz ve bunu unutulmaz kıldıkları için onlara ve muhteşem ekiplerimize teşekkür ediyoruz" denildi.

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        Yıllık aboneliği olanlara ve daha önceden alınmış geçerli bileti bulunanlara ise geri ödeme yapılacağı bildirildi.

        CANLILAR TAŞINACAK

        Balmunu müzesinin yanı sıra Merlin Entertainments'a bağlı Sea Life Akvaryumu ve Legoland Discovery Centre'ın da yeni yıl itibarıyla kapılarını kapattığı duyuruldu.

        Sea Life Akvaryumu'nun internet sitesinde "Önümüzdeki haftalarda, hayvanlarımızı uygun yeni evlere nakletmeye hazırlanırken dünya standartlarında hayvan bakımı sağlamaya devam edeceğiz. SEA LIFE'taki refah uzmanlarından oluşan ekibimiz, geçiş sürecinin mümkün olduğunca sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlamak için süreci denetleyecektir" açıklaması yapıldı.

        2016'DA AÇILMIŞTI...

        Heykeltıraş Marie Tussaud tarafından kurulan Madam Tussauds balmumu heykel müzelerinin 21'incisi, 9 Kasım 2016'da İstanbul'da açılmıştı.

        Merlin Entertainments tarafından işletilen heykel müzesinde Mustafa Kemal Atatürk'ten Mimar Sinan'a, Yaşar Kemal'den, Mozart'a, Marilyn Monroe'dan Adile Naşit'e önemli figürlerin balmumu heykelleri bulunuyordu.

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        #Madame Tussauds
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