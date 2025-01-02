Fenerbahçe'den özel prim sistemi!
Galatasaray ile arasında 8 puan fark bulunan Fenerbahçe'de yönetim, farkı kapatmak için kapsamlı bir plan hazırlayarak takımın motivasyonunu artırmak istiyor.
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Fenerbahçe Yönetimi, Süper Lig'in ikinci yarısında Galatasaray ile arasındaki 8 puanlık farkı kapatmak için kapsamlı bir plan hazırladı.
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HT Spor muhabiri Esra Köse'nin haberine göre; yönetim, futbolcuların ve teknik ekibin yanında yer alarak motivasyonu artırmayı hedefliyor.
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İlk yarıda bazı maçlarda sürpriz prim uygulamasına giden sarı-lacivertli idareciler, bu politikayı ikinci yarıda daha düzenli bir şekilde sürdürme kararı aldı.
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Başkan Ali Koç'un Eyüpspor maçı öncesinde açıkladığı prim motivasyon yaratmak için düşünülmüştü.
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Ancak bu maç 1-1 sona ermiş ve futbolcular galibiyet primini alamamıştı. Buna rağmen, yönetim kritik maçlar öncesinde benzer prim uygulamalarını hayata geçirmeye kararlı.
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Sezon başında tesislerdeki kararları teknik direktör Jose Mourinho'ya bırakan Ali Koç ve yönetim, ikinci yarıda bu stratejide değişikliğe gidiyor.
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Artık takımın yanında daha sık bulunacak olan yöneticiler, futbolcuları yalnız bırakmayarak şampiyonluk yarışında daha etkin bir rol oynamayı planlıyor.
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Başkan Koç, takımla yaptığı toplantıda bu değişiklikleri oyunculara bizzat iletti.
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Galatasaray primi sistemi, sıradan maçların yanı sıra kritik karşılaşmalara odaklanacak şekilde yeniden düzenlendi.
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İkinci yarıda derbiler ve şampiyonluk yolunda belirleyici olacak maçlar için daha yüksek meblağlar futbolculara sunulacak.
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Bu sayede takımın sezon sonunda taraftarlarının uzun süredir beklediği şampiyonluğu elde etmesi hedefleniyor.
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Yönetimin bu hamlelerinin, Mourinho'nun takımı üzerindeki etkisini güçlendirmesi ve oyuncuların performansını yukarı çekmesi bekleniyor.
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Sarı-lacivertliler, sezonun ikinci yarısında hedefe ulaşmak için her detayı titizlikle planlamış durumda.