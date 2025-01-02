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        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne bombası - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne bombası

        Fenerbahçe, yıldız bir isimle transfer piyasasına damga vurmak istiyor. Sarı-lacivertlilerin, Manchester City'nin ünlü futbolcusu Kevin de Bruyne'la ilgilendiği aktarıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2025 - 22:13 Güncelleme: 02.01.2025 - 22:20
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          Gelecek sezon için çalışmalarına şimdiden başlamış olan Fenerbahçe, yıldız bir ismi gündemine aldı.

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          İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Fenerbahçe, Manchester City ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Kevin De Bruyne'la ilgileniyor.

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          Yıldız futbolcunun sözleşmesinin bitimine 6 ay kaldığı ve transfer döneminin açılmasıyla birlikte başka kulüplerle görüşmesinin serbest olacağı aktarıldı.

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          Fenerbahçe, ünlü oyuncunun durumunu yakından takip ederken Suudi Arabistan ve MLS ekipleri de Kevin De Bruyne'ı kadrosuna katmak istiyor.

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          Öte yandan sarı-lacivertliler, 33 yaşındaki yıldız vergiler hariç haftalık en az 250 bin sterlin kazanacağı bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

        • 6

          Fakat Suudi ekiplerinin bu rakamın iki katını önereceği aktarılıyor.

        • 7

          Manchester City, performansını yükseltmemesi halinde Kevin De Bruyne ile sözleşme yenilemeye sıcak bakmıyor.

        • 8

          Geçtiğimiz günlerde sözleşme durumu hakkında konuşan Belçikalı yıldız, "Görüşmeler olacak, eğer görüşmeler olmazsa bu benim son yılım olur. Bu yüzden bilmiyorum, dürüst olmaya çalışıyorum. İnsanlar bu konuda konuşabilir ya da yazabilir, buna etki edemem, sadece iyi futbol oynamak istiyorum ve geleceğin ne getireceğini göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

        • 9

          35 MİLYON EUROLUK YILDIZ

          Transfermarkt'e göre Kevin De Bruyne'ın güncel piyasa değeri 35 milyon euro.

        • 10

          SEZON KARNESİ

          Bu sezon 17 maçta toplam 898 dakika süre alan yıldız futbolcu, 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.

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