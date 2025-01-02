Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne bombası

Geçtiğimiz günlerde sözleşme durumu hakkında konuşan Belçikalı yıldız, "Görüşmeler olacak, eğer görüşmeler olmazsa bu benim son yılım olur. Bu yüzden bilmiyorum, dürüst olmaya çalışıyorum. İnsanlar bu konuda konuşabilir ya da yazabilir, buna etki edemem, sadece iyi futbol oynamak istiyorum ve geleceğin ne getireceğini göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.