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        Haberler Dünya Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Donald Trump'a: Putin'i durdurma yeteneğine sahip | Dış Haberler

        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Donald Trump'a: Putin'i durdurma yeteneğine sahip

        24 Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın, ABD'nin 47. Başkanı seçilen ve 4 yıl sonra Beyaz Saray'a dönmeye hazırlanan Donald Trump göreve başlamasıyla nasıl şekilleneceği merak ediliyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise Trump için, "Onun nitelikleri gerçekten ortada. Bu savaşta belirleyici olabilir. Putin'i durdurma yeteneğine sahip veya daha adil bir ifadeyle Putin'i durdurmamıza yardım edebilir. Bunu yapabilir." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 03.01.2025 - 08:06 Güncelleme: 03.01.2025 - 08:08
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        Zelenskiy'den Trump'a: Putin'i durdurabilir
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        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'nin 47. Başkanı seçilen ve 20 Ocak'ta koltuğa oturacak Donald Trump'ın 34 aydır süren Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i durdurmaya yardımcı olabileceğini söyledi.

        Ukrayna'nın doğusunda Rus güçlerinin ilerlemesiyle karşı karşıya kalan Zelenskiy, Ukrayna televizyonuna verdiği röportajda, Trump'ın 20 Ocak'ta gerçekleşecek yemin töreninden sonra Washington'ı ziyaret edecek ilk kişilerden biri olacağını söylediğini söyledi.

        Zelenskiy ayrıca, yeni yılın başlarında cephe hattını istikrara kavuşturmanın bir öncelik olduğunu söyledi ve Putin'in Rusya için bir yenilgi anlamına geleceği için müzakerelerden korktuğunu öne sürdü.

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        "PUTİN'İ DURDURMAMIZA YARDIM EDEBİLİR"

        "Trump belirleyici olabilir. Bizim için bu en önemli şey." diyen Zelenskiy, "Onun nitelikleri gerçekten ortada. Bu savaşta belirleyici olabilir. Putin'i durdurma yeteneğine sahip veya daha adil bir ifadeyle Putin'i durdurmamıza yardım edebilir. Bunu yapabilir." ifadelerini kullandı.

        Rus güçleri Şubat 2022'deki işgalden bu yana en hızlı ilerlemelerini gerçekleştirerek doğu cephesinde hızla ilerlerken, Zelenskiy cepheyi istikrara kavuşturmanın kritik olduğunu söyledi.

        2019'da seçilen Zelenskiy, savaş zamanı olağanüstü hal devam ettiği sürece yeni seçimlerin yapılamayacağını yineledi, ancak koşullar uygun olduğunda tekrar aday olmayı düşüneceğini söyledi.

        "Bu savaşın nasıl biteceğini bilmiyorum. Yapabileceğimden daha fazlasını yapabilirsem, muhtemelen böyle bir karara daha olumlu bakarım. Şimdilik bu benim için bir hedef değil." diye konuştu.

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        #Volodimir Zelenskiy
        #Donald Trump
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