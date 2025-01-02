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        Haberler Gündem MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Ferdi Tayfur’un vefatı bir parçamı alıp götürdü

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Ferdi Tayfur’un vefatı bir parçamı alıp götürdü

        Sıkı bir Ferdi Tayfur dinleyicisi olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli taziye mesajında, "Üzüntümü tarif ve telif edecek kelime bulamıyorum. Ferdi Tayfur'un vefatı bir parçamı alıp götürdü" ifadelerine yer verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2025 - 22:24 Güncelleme: 02.01.2025 - 22:31
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        "Tayfur'un vefatı bir parçamı alıp götürdü"
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        MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin müziğin usta ismi Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:

        Mübarek Üç Aylar ile Regaib Kandilini idrak ettiğimiz şu günlerde Cenab-ı Allah’ın rahmet, merhamet ve mağfiretine müstahak olabilmeyi niyaz ettiğim bir günde, Türk halk ve arabesk müziğinin müstesna sanatçısı Ferdi Tayfur’u kaybettik. O kardeşimdi, gönül diyarıma tercüman olan ses ve söz ustasıydı. Adana’nın pamuk tarlalarında döktüğü teriyle helal rızkını kazanan, ardından da Türk müziğinin zirvelerine tırmanıp milyonların kalbine taht kuran cefakar, fedakar ve vatan sevdalısı bir sanatçımızdı. Emmioğlu şimdi yetim kaldı. Meleşir kuzuların sesiyle ölen bir garibin yasına gelen Çukurova’nın yanık ve yakıcı sesi ne yazık ki sevenlerini hüzne boğdu. Hakikaten kelimeler boğazıma düğümleniyor. Üzüntümü tarif ve telif edecek kelime bulamıyorum. Ferdi Tayfur’un vefatı bir parçamı alıp götürdü. Yerinde huzur bulsun. Mekanı cennet olsun. Cenab-ı Allah rahmetiyle muamele etsin. Aziz milletimizin, sevdalılarının ve hepimizin başı sağ olsun.

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