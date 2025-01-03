Türk arabesk müziğinin sevilen isimlerinden Ferdi Tayfur, uzun süredir mücadele ettiği sağlık sorunları nedeniyle 79 yaşında yaşamını yitirdi.

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Bir süredir hastanede tedavi gören sanatçının vefat haberi, müzik dünyasında ve sevenleri arasında derin bir üzüntü yarattı. Hayranları, sosyal medyada Ferdi Tayfur’un konser görüntüleri ve şarkılarını paylaşarak usta sanatçıyı anmaya başladı.

REKLAM Gülhane Koneri (1993) Ferdi Tayfur'un İstanbul'da 1993'te vermiş olduğu konser dünyanın en büyük korosu olarak bilinir, konsere , yaklaşık 200 bin kişi katıldı. Antalya Emmioğlu Konseri (1993) Gülhane Konseri 1995 Gülhane Konseri (1988) Adapark Konseri (2006) Devrek Konseri 2006 Zeytinburnu Konseri (2008) Hollanda 40'ıncı Sanat Yılı Konseri (2008) Eindhoven Konseri (2009) Cultifest Konser (2014)