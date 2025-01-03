Çaykur Rizespor: 1 - Beşiktaş: 1 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 18. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.

Ev sahibinin golünü 38. dakikada Gedson Fernandes (k.k) kaydederken; siyah-beyazlıların golü ise 45+3'te Ernest Muçi'den geldi.

Bu sonucun ardından 3 maçtır kazanamayan Beşiktaş, 27 puana yükseldi. 4 maçtır galibiyet alamayan Ç. Rizespor ise 21 puana ulaştı.

Ligin 19. haftasında Beşiktaş sahasında Bodrum FK'yı ağırlayacak. Çaykur Rizespor ise deplasmanda Hatayspor'a konuk olacak.

Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, defansta Emirhan Topçu yerine Tayyip Talha Sonuç'a, forvette ise Semih Kılıçsoy yerine sakatlığı atlatan Ciro Immobile'ye şans verdi.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Beşiktaş’ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, son oynanan Corendon Alanyaspor karşılaşmasının ilk 11'ine göre kadroda 2 değişiklik yaptı.

RİZESPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK!

Çaykur Rizespor da Göztepe 11'inde iki değişikliğe gitti. Teknik direktör İlhan Palut, kaleci Ivo Grbic yerine Tarık Çetin'e, ortas aha da ise Giannis Papanikolaou yerine Dal Varesonvic'i tercih etti.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmaya her iki takımın taraftarı da büyük ilgi gösterdi. Kendilerine ayrılan bölümleri dolduran taraftarlar, maç öncesinde tezahüratlarla takımlarına destek verdi.