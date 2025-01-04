NEZ

AHLAKSIZ TEKLİFİ İFŞA ETTİ

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Neredeyse hemen hemen tüm hayatımızı gözler önüne serdiğimiz sosyal medyadaki paylaşımlar, kısa sürede çok sayıda insana ulaşıyor. Bunun avantajları olduğu kadar dezavantajları da mümkün...

Özellikle söz konusu ünlü bir isimse yaptığı paylaşımın içeriğine dikkat etmesi bir hayli önemli.

Bu durum her ünlü isim için geçerli olmasa da bazı isimler, hayatlarında yaşadığı sorunları, sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşıyor. Haftanın olay paylaşımı... Bu hafta; şarkıcı Nez, bu isimler arasında yer aldı. Şarkıcı Nez, kendisine sosyal medya üzerinden ahlaksız teklifte bulunan kişiyi ifşa etti. Fenerbahçe kongre üyesi olduğu öğrenilen kişi, Nez'e; "3 bin - 4 bin dolara neler olabilir mesela Nez hanım" şeklinde bir gönderide bulundu.

Nez, o gönderiye ateş püskürürken; "Bu şahsa sizde iki kelime yazınız lütfen yettiniz artık. Çok terbiyesizsiniz. Yazıklar olsun gerçekten yazıklar olsun. Bir de Fenerbahçe kongre üyesiymiş. Bir de çocuğunun fotoğrafı var. 'Hesap çalındı', 'başkası yazdı' bla bla... Yettiniz artık... Utanın ama sizde o utanma da olmaz ki" şeklinde tepki gösterdi. REKLAM İBRAHİM ÇELİKKOL

- 3 DERECEDE DENİZE GİRDİ Yaklaşık iki yıldır Natali Yarcan ile aşk yaşayan oyuncu İbrahim Çelikkol, sevgilisiyle birlikte tatil yapmak için Norveç'e gitti. Sevgilisiyle Kuzey Işıkları'nı seyreden Çelikkol, Natali Yarcan'ı "Benim auram" notuyla paylaştı. Tatilinden kesitleri de sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşan İbrahim Çelikkol, -3 derecede denize girdi. Ünlü oyuncu, o anları da takipçileriyle paylaştı.

BÜLENT ŞAKRAK YENİ SEVGİLİSİNİ AÇIKLADI Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, meslektaşı Burcu Kirman ile aşk yaşadığını ilan etti. 2025'e birlikte giren çiftten Şakrak, paylaştığı bu fotoğrafa; "2025’e biz girdik Allah, artırsın, sofrayı kuran kaldırsın" notunu düştü ve gül emojisi koydu. Burcu Kirman da sevgilisinin bu paylaşımının ardından aşk pozlarını yayımladı. Kirman, fotoğraflarına kalp emojisi de ekledi.

2015'te nikâh masasına oturan ve Ali adında bir çocukları bulunan Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci 2023'te boşanmıştı. Bülent Şakrak, boşandıktan sonra Esra Akpınar ile yeni bir aşka yelken açmıştı. İkili, geçtiğimiz yıl nisan ayında ilk kez görüntülendi. Ancak çiftin ilişkisi uzun sürmemişti. MELİS SEZEN ATEŞLİ DANS

Melis Sezen her fırsatta dans hünerlerini sergiliyor. Sezen, yeni yıla girmenin mutluluğunu, rol aldığı 'Şımarık' adlı filmin setinde de dans hünerleriyle sergiledi. Ünlü oyuncu, dans serisine devam ederek bir hayli dikkat çekti. Dansın, yangın istasyonunun önünde olması, sosyal medyada; "Melis, güzelliği ve dansıyla ortalığı yakmasın diye önlem alınmış" şeklinde yorumlandı.