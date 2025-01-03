Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracatta rekor kırdık, ihracatımız 262 milyar dolara çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "2024 yılı ihracat rakamlarının açıklanması programı"nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

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İsrail'le ticari faaliyetlerini durduran tek ülke Türkiye olmuştur. Katliamların bir an önce durması kalıcı barışın yolunun açılması için gayret ediyoruz. Hükümetimizin aldığı bu karara destek veren şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

Her yıl bir önceki yılın dış ticaret rakamlarını değerlendirmek iktidarımızın bir geleneği oldu. Bu toplantılarımıza büyük önem veriyoruz. Bunu aynı zamanda halka hesap vermenin bir yolu olarak görüyoruz. Her yıl artan dış ticaret rakamlarının bir tarafından hükümet varsa diğer tarafında özel sektörümüz bulunuyor. Ürünlerimizi dünyanın dört bir yana ulaştıran iş dünyasının temsilcilerini tebrik ediyorum.

REKLAM Türkiye olarak bölgesel gelişmeler bağlamında belirsizliklerle dolu bir yıl geçirdik. Rusya-Ukrayna savaşı kimi zaman çok tehlikeli boyutlara vardı. Koronavirüs döneminde geçici denilerek devreye alınan önlemler küresel ekonomiyi geçen yıl da etkiledi. Jeopolitik gerilimler, siyasi çalkantılar, henüz tam istenilen seviyeye gelinemeyen enflasyonla mücadele dünyaya geçen yıl damga vurdu. 2025'te bizi nispeten daha iyi bir yıl bekliyor. Toparlanmayla birlikte salgın öncesi rakamların altında seyredeceği anlaşılıyor.

Kendimize yeni pazarlar, yeni ticaret ortakları bularak riskleri minimize etmeye çalışacağız. Küresel mal ve hizmet ticareti 2025 yılı için olumlu sinyaller vermesine karşın daha tedbirli hareket etmemiz gerekiyor. Türkiye hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlemektedir. Büyüme stratejimizle yeni başarı hikayeleri yazmaya devam ediyoruz. 3. çeyrekte yüzde 2,1 büyüyen ekonomimiz, 17 çeyrektir kesintisiz büyüyor. Böylece ilk 9 ayda yüzde 3,2 büyümeye ulaştık. 2024'te ekonomimiz 3. çeyrekte yıllıklandırılmış 1 trilyon 260 milyar doları buldu. Kişi başı gelirimiz 15 bin doları aşmasını, 2025'te 17 bin doları aşmasını bekliyoruz. Nereden nereye... Yüzde 4 büyümeye ulaşmayı hedefliyoruz. İstihdam son 1 yılda 1 milyon 31 bin kişi arttı, 2024 ekim ayında 32 milyon 970 bin kişi istihdamla tarihin en yüksek seviyeyi gördük. Ocak-Ekim'de işsizlik 8,8 ile son 23 yılın en düşük düzeyine inmiştir. 2023 Haziran ayında başlayan ve enflasyonla mücadelede ilk aşama haziranda bitmiş, 2. aşama dezenflasyon dönemi başlamıştır. Bugün açıklanan enflasyon verileri yaptıklarımızın doğruluğunu teyit etmiştir. Yıllık enflasyon 2023 sonuna göre 20 puan, zirveye göre 31 puan düşmüştür. 2025'te de OVP ve Enflasyon Raporu'yla beraber seyredecektir. Umut verici gelişmeler sürecek. Piyasalar hükümetimize, programımıza güveniyor.

Bugün dünyanın her köşesinde ihracattayız. 2024 yılının ihracat rakamlarına baktığımızda bunu görüyoruz. 2024 yılı aralık ayında ihracatımız yüzde 2,2 artışla 23,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Böylece aylık ihracat rekoru kırdık. İthalat 11,1 artışla 33,1 milyar dolar oldu. İhracatta cumhuriyet tarihi rekoru kırdık. 2023'e göre yüzde 2,5 artışla 262 milyar dolara çıktı.

Dış ticaret dengemizde 106,3 milyar olan açık, 2024'te 82,2 milyar dolara kadar indik. Açığı 24 milyar dolar düşürdük. En fazla ihracat yapan 5 ilimiz İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa ve Tekirdağ'dır. Döviz ihracatımız azalırken makroekonomik göstergelerimiz güçlenmektedir. İhracat rakamlarının ülkemiz, milletimiz ve ekonomimiz için hayırlı olmasını diliyorum.

Geçtiğimiz sene 2024 yılı mal ve hizmet ihracatı için sizlere 375 milyar dolar hedefini koymuştum. Hamdolsun size olan güvenimi boşa çıkartmadınız. 2025 yılında toplamda 390 milyar doları geçeceğimize inanıyorum. Önümüzdeki yıl bu rakamı da aşan bir ihracata ulaşacağımıza ben Cumhurbaşkanınız olarak sizlere güveniyorum.