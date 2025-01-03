Yeni kıdem tazminatı tavanı belli oldu

Kıdem tazminatı, işçinin son aldığı brüt ücret üzerinden ödeniyor. İşyerinde çalıştıkları her yıl için 30 günlük giydirilmiş brüt ücret tutarında kıdem tazminatına hak kazanılıyor. Ancak, işçinin ücreti ne olursa olsun, ödenecek kıdem tazminatı, işten ayrılma tarihinde uygulanan tavan tutarı aşamıyor.

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Kıdem tazminatı tavanı ise en yüksek devlet memuruna bir yıllık hizmet karşılığı verilen emekli ikramiyesine göre belirleniyor. Ocak ve temmuz aylarında, en yüksek devlet memuru ikramiyesine bağlı olarak kıdem tazminatı tavanı da artıyor.

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2023 yılında memur maaşlarına yapılan 8.077 TL’lik zammın emekli aylıklarına yansımaması kıdem tazminatı tavanını da olumsuz etkiledi. 2023 yılı temmuz ayında 8.077 TL ile başlayan seyyanen zammın karşılığı bugün 16.041 TL’ye karşılık geliyor.