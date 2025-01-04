Haftanın Kitapları

ROMANOVLAR

(Simon Sebag Montefiore)



Kimi deli, kimi dahi ama hepsi de imparatorluk hırsından payına düşeni almış yirmi çar ve çariçenin en dürüst anlatısı olan Romanovlar, ünlü tarihçi Simon Sebag Montefiore’nin kaleminden okurlarla buluşuyor. Kitap bu ilginç ve entrika dolu hanedanı, Korkunç İvan’dan Tolstoy ve Puşkin’e, Bismarck, Lincoln ve Kraliçe Victoria’dan Lenin’e uzanan tarihi şahsiyetlerle birlikte daha yakından tanıtıyor. Maceracıların, devrimcilerin, fahişelerin ve şairlerin kol gezdiği saray koridorlarında yaşanan komplolara, aile içi çekişmelere, cinsel aşırılığı takip eden ahlaki çöküşe, vahşi bir savurganlığın gölgesindeki sınırsız iktidar gücüne ve imparatorluğun acımasızca inşa sürecine bilfiil tanık oluyorsunuz. Kronik Yayınları'ndan çıkan Romanovlar, üç asırlık dev bir hanedanı tüm çıplaklığıyla anlatıyor. Yeni arşiv çalışmalarını kaynak alan Montefiore, Rusya’nın hem geçmişini hem de bugününü anlamamızı sağlıyor.