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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana son dakika haberler: Sokakta bıçaklı silahlı kanlı düello | Son dakika haberleri

        Adana'da kan donduran olay! Sokakta bıçaklı silahlı kanlı düello!

        Adana'da, 33 yaşındaki Mehmet Yılmaz, tartışma sırasında kendisini bıçaklayan husumetlisi, 38 yaşındaki Mahmut Ayta'yı başından tabanca ile vurarak öldürdü. Kaçan Yılmaz, yaralı halde polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 11:38 Güncelleme: 04.01.2025 - 11:40
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        Adana'da kan donduran olay! Sokakta bıçaklı silahlı kanlı düello!
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        Adana'da olay, sabah saat 08.00 sıralarında Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi 72056. Sokak'ta meydana geldi.

        HUSUMETLİLER SOKAKTA KARŞILAŞTI

        DHA'daki habere göre Mahmut Ayta (33), husumetli olduğu Mehmet Yılmaz (38) ile sokakta karşılaşınca aralarında tartışma çıktı.

        BİRÇOK YERİNDEN BIÇAKLADI

        Yakınlarının da karışması ile tartışmaya kavga dönüştü. Ayta, Yılmaz'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

        BIÇAKLANAN DA SİLAHLA VURDU

        Bunun üzerine Yılmaz, belinden çıkardığı tabancayla Ayta'yı başından vurup, kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        KATİL ZANLISI YARALI YAKALANDI

        Olayda hayatını kaybeden Mahmut Ayta.
        Olayda hayatını kaybeden Mahmut Ayta.

        Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Ayta'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Yılmaz'ı olay yerine yakın bir sokakta yaralı olarak yakaladı.

        Yılmaz, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #adana
        #Son dakika haberler
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