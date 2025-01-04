Ferdi Tayfur'a veda günü
Antalya'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden 79 yaşındaki Ferdi Tayfur, son yolculuğuna uğurlanıyor. Cenaze namazı öncesinde ünlü sanatçı için AKM'de anma töreni düzenleniyor
Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Ferdi Tayfur, vefatıyla sevenlerini yasa boğdu.
Ferdi Tayfur için, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) bir anma töreni düzenleniyor.
Anma törenine, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katılıyor.
AKM önüne binlerce insan toplandı. Hayranları yağmur altında sanatçının şarkılarını söyledi.
Ferdi Tayfur'un Türk Bayrağı'na sarılı cenazesi AKM'ye getirildi.
AKM'de slogan atılmaması ve şarkı söylenmemesi için uyarıda bulunuldu.
AKM'deki anma törenine katılan İbrahim Tatlıses; "O arabeskin prensiydi. Gerçek bir prensti. Ferdi Tayfur’un çok ekmeğini yedim… Mekânı cennet olsun" dedi.
Sanatçının cenaze namazı Sarıyer'de bulunan Emirgan Çınaraltı Camii'nde kılınacaktı. Ancak yoğun katılım nedeniyle Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde son yolculuğuna uğurlanacak.
İkindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Ferdi Tayfur'un cenazesi Yeniköy Aile Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Ferdi Tayfur'un eski hayat arkadaşı Necla Nazır, Emirgan'daki evinde taziyeleri kabul etti. Balkondan basın mensuplarıyla konuşan Necla Nazır; "Evimiz çok kalabalık. Hayırlısıyla cenazede tekrardan konuşuruz. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.