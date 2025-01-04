Eski hakemler değerlendirdi: Rizespor - Beşiktaş maçında ofsayt var mı?

"TARTIŞMA BİTMEZ"

Rizespor'un 90+4. dakikada attığı golün iptali doğru mu?

- Deniz Çoban: "Teknolojinin kullanıldığı ve teknolojiye güvenmekten başka çaremizin olmadığı pozisyonlar. Şöyle diyebiliriz futbol böyle bir oyun değil. Bir 1-2 santimle golün iptalini bir futbol izleyicisi olarak hoş karşılamayanlar olabilir ama teknoloji buna ofsayt diyorsa itiraz şansımız yok. Buraya insan elinin değdiği noktalar da var. Sistem topa vuruluş anını kendisi tespit ediyor, ofsaytı çiziyor fakat topa vuruluş anıyla ilgili sistemin hata yapma ihtimali var diye VAR hakemi de orayı bir defa kontrol ediyor. Buna itiraz etme şansımız yok. Sıfır hata arıyorsak yatırım yapıp çipli topa da geçmemiz lazım. Futbolda tartışma bitmez. Sistem buna ofsayt diyorsa ofsayttır."