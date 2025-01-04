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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor Eski hakemler değerlendirdi: Rizespor - Beşiktaş maçında ofsayt var mı? - Çaykur Rizespor Haberleri

        Eski hakemler değerlendirdi: Rizespor - Beşiktaş maçında ofsayt var mı?

        Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Eski hakemler, bu mücadeledeki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2025 - 11:51 Güncelleme: 04.01.2025 - 11:51
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        • 1

          Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor'la 1-1 berabere kaldığı maçın hakem kararlarını beIN Trio ekibi değerlendirdi.

        • 2

          "YORUMA AÇIK BİR FAUL"

          "38. dakikada Rizespor'un golünden önce verilen faul kararı doğru mu?"

          Bülent Yıldırım: "Yoruma açık bir faul olduğunu düşünüyorum. Gedson bir açıdan bakıyorsunuz topu kurtarmış. Başka bir açıdan farklı görüyorsunuz. Ben hakemin bu kararını eleştirmem."

        • 3

          "STANDARTLARI İYİ DEĞİL"

          Deniz Çoban: "Bu serbest vuruşun neticesinde gol oldu. O golün yükünü hakeme yükleyecek değilim. Ben devam etmesinin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Hakem burada faul çalmış, hiç itiraz etmem ama 38. dakikaya kadar hakemin faul standardını koyarsam ortaya bunun da devam etmesi lazım. Ama ben bir hakeme buna nasıl çalarsın da demem."

        • 4

          "HAKEMİ ELEŞTİRMEM"

          Bahattin Duran: "Ben de bu pozisyon için hakemi eleştirmem."

        • 5

          "TARTIŞMA BİTMEZ"

          Rizespor'un 90+4. dakikada attığı golün iptali doğru mu?

          - Deniz Çoban: "Teknolojinin kullanıldığı ve teknolojiye güvenmekten başka çaremizin olmadığı pozisyonlar. Şöyle diyebiliriz futbol böyle bir oyun değil. Bir 1-2 santimle golün iptalini bir futbol izleyicisi olarak hoş karşılamayanlar olabilir ama teknoloji buna ofsayt diyorsa itiraz şansımız yok. Buraya insan elinin değdiği noktalar da var. Sistem topa vuruluş anını kendisi tespit ediyor, ofsaytı çiziyor fakat topa vuruluş anıyla ilgili sistemin hata yapma ihtimali var diye VAR hakemi de orayı bir defa kontrol ediyor. Buna itiraz etme şansımız yok. Sıfır hata arıyorsak yatırım yapıp çipli topa da geçmemiz lazım. Futbolda tartışma bitmez. Sistem buna ofsayt diyorsa ofsayttır."

        • 6

          "BUNLAR OLACAKTI"

          Bülent Yıldırım: "VAR hakemlerimizin manuel olarak çizdiği çizgilere güvenmedik. TFF de buna çözüm olarak bu sistemi getirdi. Çok da para harcadılar. İlk geldiğinde böyle pozisyonların çıkacağını ve buna rahatsız olmamanız gerektiğini söyledik. Bu da onlardan bir tanesi."

        • 7

          "BUZ GİBİ GOL BADEM OLDU"

          Mustafa Çulcu: "Rizespor'un attığı golde çıplak gözle tespit edilemeyecek incelikte ofsayt VAR'dan geldi, gol iptal oldu. Bizimle dalga mı geçiyorsunuz, VAR’ın kendince yaptığı bir yorum. Buz gibi gol badem oldu. Bu ofsayt beni çok rahatsız etti!"

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