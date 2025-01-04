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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Mustafa Denizli: Galatasaray için kolay maç olmadı! - Galatasaray Haberleri

        Mustafa Denizli: Galatasaray için kolay maç olmadı!

        Trendyol Süper Lig'in 18. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Türk futbolunun efsane isimlerinden Mustafa Denizli, HT Spor'da bu mücadeleyi değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2025 - 21:58 Güncelleme: 04.01.2025 - 21:58
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        "G.Saray için kolay maç olmadı!"
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        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında lider Galatasaray sahasında Göztepe'yle kozlarını paylaştı ve rakibini 2-1 mağlup ederek liderliğini pekiştirdi.

        Karşılaşmanın ardından HT Spor yorumcusu Mustafa Denizli zorlu mücadeleyi yorumladı.

        "GÖZTEPE ÇOK İYİ MÜCADELE ORTAYA KOYDU"

        Göztepe, Galatasaray karşısında hem fiziksel hem de istek açısından kesinlikle geri kalmadı ve çok iyi bir mücadele ortaya koydu. G.Saray'da Yunus, Barış, Osimhen, Mertens ve Sara gibi futbolcuların da kendi çizgilerinin aşağısında kalmasında önemli bir payı var. Şartlar ne olursa olsun Galatasaray beklediğinden daha dişli bir rakiple karşılaştı. G.Saray'ın bundan sonra oynayacağı maçların hiçbiri kolay geçmeyebilir. Göztepe kendisinden beklenen performansın üzerine çıktı.

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        "G.SARAY İÇİN KOLAY OLMADI"

        Galatasaray, kolay bir maç oynayacaklarını düşündü ancak Göztepe maça ağırlığını koydu. Tartıya koyduğun zaman, Göztepe bu akşam Galatasaray deplasmanında oynamanın zorluğunu çok da müthiş bir şekilde yaşamadı. Galatasaray için iç saha veya deplasman fark etmez. Önümüzdeki hafta zorlu Başakşehir maçı var.

        "GÖZTEPE LİGİN EN ZORLU TAKIMLARINDAN BİRİ"

        Göztepe, bu ligin en zorlu takımlarından biri. Aldığı sonuçlar ve ortaya koyduğu futbol bunu açıkça gösteriyor. Galatasaray'ın performansına laf ediyoruz ama buna müsaade etmeyen Göztepe'yi de göz ardı etmemek lazım.

        "YUNUS ÇABUK, SARA AKILLI OYUNCU"

        Dünyada en fazla 2. pas gol oluyor, 5. pastan sonrasının gol olma ihtimali çok düşük. Bunu bir ara Barcelona yaptı, geçtiğimiz yıllarda Manchester City çok yaptı. Onlar tabi yüksek kalite ayaklarla sonuç alabiliyordu. Yunus Akgün'ün attığı golde, Gabriel Sara, Mertens ve Yunus üçlüsünün üçüncü vuruşu gol oldu. Yunus çabuk, Sara ise akıllı bir futbolcu.

        "VAR ÇAĞIRMAYA KORKUYOR MU?"

        Biz mi yanlış gördük, yoksa değerlendirme mi yanlış? Torreira'nın pozisyonunda bu kadar hata payı olur mu? VAR’daki hakemler çağırmaya korkuyor mu? En azından VAR'da değerlendirilebilecek bir pozisyondu.

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