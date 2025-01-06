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        Haberler Yaşam Altın Küre'den 'heykel' gibi geçtiler! Adeta 'altın' halı

        82. Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler

        Bu yıl 82. kez düzenlenen ve Oscar'ın habercisi olarak kabul edilen Altın Küre Ödülleri (Golden Globes) sahiplerini buldu. Hollywood'un en büyük yıldızlarının bir araya geldiği gecede 'altın' rengi öne çıktı. İşte Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2025 - 11:04 Güncelleme: 06.01.2025 - 11:17
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        • 1

          ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen 82. Altın Küre Ödülleri'nin kırmızı halısı, pırıltılı payetler ve göz alıcı satenlerle adeta canlandı.

          Eiza Gonzalez

        • 2

          Hollywood'un en büyük yıldızlarının bir araya geldiği gecenin öne çıkan trendi ise, ödül törenine oldukça uygun bir seçim olan altın rengiydi.

          Mikey Madison

        • 3

          Anora filminin yıldızı Mikey Madison'ın Bottega Veneta imzalı elbisesinden Ariana Grande'nin 1960'lardan kalma Givenchy'sine kadar, katılımcılar altın tonlarını farklı şekillerde kullandı.

          Ariana Grande

        • 4

          Demi Moore Armani Privé imzalı tasarımla heykeli andırıyordu.

        • 5

          Cate Blanchett boncuklarla işlenmiş Louis Vuitton kıyafetiyle hayran bıraktı.

        • 6

          Angelina Jolie, gümüş boncuklarla süslenmiş Alexander McQueen elbisesiyle göz doldurdu.

          Angelina Jolie ile kızı Zahara

        • 7

          Model Cara Delevingne metalik mavi elbisesiyle öne çıktı.

        • 8

          Ancak birçok katılımcı sade tonlarda klasik silüetleri tercih etti.

          Nicole Kidman

        • 9

          Ünlü aktris Emma Stone kısacık saçlarıyla dikkat çekti.

        • 10

          Ripley filmindeki rolüyle Altın Küre'ye aday gösterilen Dakota Fanning, kırmızı Dolce & Gabbana elbisesiyle tüm gözleri üzerine topladı.

          Dakota Fanning ve Elle Fanning

        • 11

          Gecenin erkek katılımcıları ise klasik smokin kurallarını bozarak eğlenceli tercihler yaptı.

          Glen Powell

        • 12

          Timothée Chalamet, Tom Ford kravatını boynuna bir atkı gibi doladı.

        • 13

          Bazıları broşlar, fiyonklar ve aksesuarlarla fark yaratırken, özellikle Succession dizisinin oyuncusu Jeremy Strong'un kadife şapkası ilginç bir tercih olarak göze çarptı.

        • 14

          İşte Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler...

          Ali Wong

        • 15

          Zendaya

        • 16

          Madison Wyborny

        • 17

          Zoe Kravitz

        • 18

          Elle Fanning

        • 19

          Alexandra Daddario

        • 20

          Sharon Stone

        • 21

          Margaret Qualley

        • 22

          Salma Hayek

        • 23

          Emma Stone

        • 24

          Zendaya

        • 25

          Kate Winslet

        • 26

          Zoe Saldana

        • 27

          Heidi Klum

        • 28

          Leighton Meester

        • 29

          Kate Hudson

        • 30

          Kristen Bell

        • 31

          Eddie Redmayne

        • 32

          Miley Cyrus

        • 33

          Anya Taylor-Joy

        • 34

          Naomi Watts

        • 35

          Keira Knightley

        • 36

          Brianna LaPaglia

        • 37

          Sofía Vergara

        • 38

          Pamela Anderson

        • 39

          Felicity Jones

        • 40

          Amy Adams

        • 41

          Anna Sawai

          *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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