Spor yazarları Fenerbahçe'nin Hatayspor galibiyetini değerlendirdi!

"BÜTÜN TAKIM BİR TARAFA, DZEKO BİR TARAFA!"

Tayfun Bayındır: "Dün 39 yaşında olağanüstü bir Edin Dzeko izledik. “Bütün takım bir tarafa, Dzeko bir tarafa” dersem inanın kimseye haksızlık etmiş olmam. Mourinho, zayıf Hatay’a karşı 90 dakika 3-5-2 oynadı. Bu sistemde o beşlinin ortasında yaratıcı bir ayağa ihtiyacınız var. Çift santrfor ile oynarken bu yaratıcı ayağın Edin Dzeko olması, herhalde son ihtimaldir. Yine bu sistemde iki kanat oyuncusunun çok aktif olması, kanatlardan sürekli top getirip orta yapması beklenir. Dzeko onu da yaptı. Savunmadan top çıkarttı, pas istasyonu oldu, top dağıttı, asist yaptı, ha bir de penaltı kaçırdı. Tüm bunları tek başına 39 yaşındaki bir oyuncu yapar, diğerleri de oynuyormuş gibi davranırsa, kazandığınız bir maç sonrasında protesto edilmeniz son derece doğaldır." (Milliyet)