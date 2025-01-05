Galatasaray'dan Mikautadze için rekor teklif iddiası!
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Lyon forması giyen Georges Mikautadze için girişimlerini sürdürüyor. Fransız basını, sarı-kırmızılıların Gürcü yıldız için yaptığı yeni teklifi açıkladı. İşte detaylar...
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Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın hedef bölgelerinden biri de hücum bölgesi.
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Uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde yer alan Georges Mikautadze için yeni bir iddia gündeme geldi.
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Fransız basını, Galatasaray'ın Gürcü futbolcu için Lyon'a sunduğu yeni teklifini duyurdu.
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YENİ TEKLİF 21 MİLYON EURO
Telefoot'ta yer alan habere göre, Galatasaray, Gürcü futbolcu için Lyon'a son olarak bonuslarla birlikte 21 milyon euro'luk bir teklifte bulundu.
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LYON KABUL ETMEDİ
Lyon'un Galatasaray'dan gelen 21 milyon euro'luk bu teklifi geri çevirdiği iddia edildi.
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TRANSFER AÇIKLAMASI YAPMIŞTI
Lyon'un Ligue 1'de oynayacağı Montpellier maçı öncesi basın toplantısında konuşan Gürcü futbolcu, hakkında çıkan transfer haberlerine değinmişti.
Mikautadze, 'Buraya geleli daha 6 ay oldu. Lyon'a ve önümüzdeki maça odaklanmış durumdayım. Benimle ilgili yazılan haberlerle ilgilenmiyorum. Transfer dönemi böyledir. Endişelenmenize gerek yok.' ifadelerini kullanmıştı.
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TÜRKİYE REKORU KIRILABİLİR
Fenerbahçe, En-Nesyri'yi 19.5 milyon € karşılığında renklerine bağlayarak tarihi bir rekor kırmıştı. Süper Lig'de bir oyuncu için ödenen en yüksek bonservis bedeli En-Nesyri' için harcanmışken olası Mikautadze transferinin bu rekoru kırabileceği ifade ediliyor.
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