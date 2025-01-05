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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yol verme kavgasında kan donduran cinayet! Maganda, boynundan bıçaklayıp öldürdü | Son dakika haberleri

        Yol verme kavgasında kan donduran cinayet! Maganda, boynundan bıçaklayıp öldürdü

        İstanbul Pendik'te bir motosiklet ile otomobil sürücüsü arasında meydana gelen yol verme kavgasında kan donduran anlar yaşandı. Kavga sırasında olay yerine gelen motosikletlinin kardeşi, otomobil sürücüsü Turan Yılmaz'ı boynundan bıçaklayıp öldürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 14:48 Güncelleme: 05.01.2025 - 14:48
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        Maganda, boynundan bıçaklayıp öldürdü!
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        Pendik'te otomobil sürücüsü Turan Yılmaz ile motosikletli kurye Y.S. arasında yol verme tartışması çıktı.

        DHA'nın haberine göre tartışmanın büyüyerek sopalı kavgaya dönüşmesiyle olay yerine gelen Y.S.'nin kardeşi A.S. otomobil sürücüsü Turan Yılmaz'ı bıçaklayarak yaraladı.

        Turan Yılmaz
        Turan Yılmaz

        Hastaneye kaldırılan Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan A.S. polis ekipleri tarafından yakalanırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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        KAN DONDURAN CİNAYET KAMERADA

        Olay, dün saat 15.30 sıralarında Dumlupınar Mahallesi, Gözdağı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; yanında eşi ve oğlu bulunan Turan Yılmaz otomobiliyle seyir halindeyken, motosikletli kurye Y.S. ile trafikte yol verme nedeniyle tartıştı. İkili arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken otomobil sürücüsü Yılmaz, aracından aldığı sopayla kuryeye vurmaya çalıştı. Motosikletli kurye Y.S.'nin yumrukla karşılık vermesi üzerine büyüyen kavgayı çevredekiler ayırmak isterken Y.S.'nin kardeşi A.S. olay yerine koşarak gelip Turan Yılmaz'ı boyun kısmından bıçaklayarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdığı Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Turan Yılmaz'ın cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından motosikletli kurye Y.S. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren kardeşi A.S. ekiplerin çalışması sonucu Sultanbeyli'de yakalanarak gözaltına alındı. Yaşananlar caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

        "EKMEK BIÇAĞI ALIP SIRTINA VURUYOR"

        Turan Yılmaz'ın cenazesini Adli Tıp Kurumu'ndan almak için bekleyen akrabası Erdoğan Yürekçi, "Çocuğunu gezdirmeye çıkıyor. O esnada yolda motorcu arkadaş da sipariş bırakmış dönerken yolda takışmışlar. Takışma dediğim, trafik hali. Dönerken ara sokaktan önüne mi çıkmış? Bir şey olmuş. Sonra ağız tartışması yapıyorlar. Bu da yolda giderken görüyor. Dükkana yanaşıyor. O esnada inip 'Sen hayırdır?' diyor. Mekanın önüne yanaşıyor. İlk bizim arkadaş herhalde müdahale etmiş galiba. Ondan sonra o kafada kask olduğu için kafa atıyor. Ondan sonra olay patlıyor işte. Yani birbirine giriyorlar. O ona vuruyor o ona vuruyor. Motorcu kuryenin kardeşi içeriden ekmek bıçağı alıp sırtına vuruyor" dedi.

        "ÖZÜRLÜ BİR ÇOCUĞU VAR"

        Erdoğan Yürekçi, "Özürlü bir çocuğu var, onu her gün gezdirmek zorunda. Devletten raporlu, her gün gezdiriyor. Oradaki esnaf zaten hepsi tanıyor, biliyor. Gezdikleri sırada bu motorcu arkadaşla tartışıyorlar ve olay büyüyor. Kardeşi bıçağı elinde saklıyor, tartışırken sırtına vuruyor. Sırtına saplamış. Şah damarına geliyor. Şah damar da zaten kan kaybından gitti, yazık oldu. Geride kalan hanımı kendine bir şekilde bakar da sakat çocuk nasıl kendine bakacak" diye konuştu.

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