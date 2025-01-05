Locart yöntemiyle çözülen cinayet! Havanın yağmurlu olması katili yakalattı

İstanbul Cinayet Masası'na girdiğinizde hemen karşınızda duvara asılı tabelada "Fransız Sherlock Holmes" olarak tanınan Edmond Locard’ın “Bir ortamı terk eden kişinin, orada bulunduğuna dair iz bırakmaması ya da üstünde o ortamdan bir şeyler alıp götürmemesi hemen hemen imkansızdır. Olay yeri incelemesi ile elde edeceğimiz en önemli husus maddi delillerdir. Bu tür deliller şüphelinin aleyhine dilsiz birer tanıktır. İnsan tanıkların varlığı bile onları yok edemez.” yazısını görürsünüz.

REKLAM advertisement1 Modern Adli Bilimlerin öncüsü olan Locard’ın bu sözleri cinayet dedektifleri için çok önemlidir. Olay yerinde elde edilen veya olay yerinden taşınan en ufak bir iz, cinayetin maddi delillerle çözülmesini sağlar. Yani katil zanlısı ya olay yerinde iz bırakır ya da olay yerinden iz alarak kendisiyle birlikte götürür. İşte bu olaylardan biri de 2009 yılında İstanbul’da yaşandı.

REKLAM ORMANLIK ALANDA EX BİR ŞAHIS Tarih yaprakları 20 Temmuz’u gösteriyordu. Haber merkezi Eyüp ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekiplerini gelen bir ihbar üzerine Kemerburgaz bölgesinde bulunan ormanlık alana yönlendirdi. Bahsedilen bölge birkaç gün önce Jandarma sorumluluğu alanındaydı. İstanbul’da birçok ilçe jandarma bölgesinden alınıp polis bölgesine geçilmişti. Bu olay yeri de yeni geçen bölgelerden biriydi. Bir süre sonra ilçe ekipleri telsizden haber merkezine “Merkez bir erkek şahıs tabancayla ex olmuş. Biz güvenlik çevre tedbirini alıyoruz. Gerekli birimleri yönlendirseniz iyi olur’ dedi.

YAĞMURLU BİR GÜNDÜ Haber merkezi hemen olay yerini ve ardından o gün Cinayet masasında nöbetçi olan 22 34 kodlu ekibi anons etti. 22 34 kodlu ekip cinayet masasının deneyimli dedektiflerinden Mustafa Bayram ve arkadaşlarıydı. Cinayet uzmanı emekli polis memuru Mustafa Bayram o gün yağmurlu bir gün olduğunu belirterek “Olay yerinde bir erkek cesediyle karşılaştık. Burası piknik alanıydı. Maktulün kimliğini kısa sürede tespit ettik. Olayın çok uzun bir süre önce olmadığı belliydi. Silahla vurulmuştu. Ayrıca olay pikniğin olduğu bir gün meydana gelmemişti, bu belliydi” dedi.

Cinayet uzmanı emekli polis memuru Mustafa Bayram EN SON KUZENİYLE GÖRÜŞMÜŞ Yapılan çalışmada maktulün Alibeyköy’de oturduğu tespit edildi. Polis yaptığı araştırmada herhangi bir görgü tanığına rastlamadı. Maktulün yasak bir ilişkisi, ya da husumetli olduğu kimse var mı, yok mu, o araştırıldı. Bayram “Akrabalarının ifadelerini aldık bilgilerine başvurduk. Maktulün herhangi bir yasak ilişkisi veya husumetli olduğu kimse yoktu. Mahallesinde en son görüştüğü kişinin kuzeni olduğunu öğrendik. Kuzeninin bilgisine başvurduk” ifadelerini kullandı.

REKLAM "EYÜP MERKEZDE BULUŞTUK" Bayram ve ekibi maktulün kuzeninin bilgisine başvurdu. Maktulün kuzeni polise “Ben kuzenimle Eyüp merkezde buluştum. O beni çağırmıştı. Sohbet ettik. Çay içtik. Sonra ayrıldık. Eve gittiğini düşünüyordum” dedi. Bayram, kuzenin verdiği ifadeyi kuşkulu bulduğunu belirterek “Kuzenin ifadesi bize pek samimi gelmedi. Eskiden şüpheliden delile giderdik ancak 2004 yılı uyum yasalarından sonra delilden şüpheliye gitmeye başladığımız için, bizim bu olayla ilgili delil bulmamız lazımdı” dedi.

KAMERALARDA BULUNAMADI Bayram, çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını belirterek şöyle devam etti; “Biz Kemerburgaz civarında güvenlik kameralarını incelemeye aldık. Yalnız tüm çalışmalarımızda maktulün kimle geldiği ve nasıl geldiği yönünde bir görüntüye ulaşamadık. Bir yandan yeni cinayet olayları meydana geliyordu. Onlarla da koşuştururken, bunun için de elimizden gelenini yapmaya çalışıyorduk.”

KATİL İZ TAŞIMIŞTIR Aslında çok basit bir şekilde çözülmesi beklenen bu cinayet vakası, deneyimli dedektiflerin işini zora sokmuştu. Ancak bir süre sonra akıllarına gelebilecek bir yöntemin, olayın çözümünü sağlayacağını ve polis okullarında ders olarak anlatılacağını hiç düşünmemişlerdi. Deneyimli dedektif Bayram “Her şeyi zorlamaya başladık. Cinayet dedektiflerinin her olaya bir bakışı vardır, katil ya iz bırakır ya da iz taşır. Bu olayda katil olay yerinde iz bırakmamıştı. O zaman bu katil olay yerinden iz taşımıştır. Biz bu kez yöntemimizi değiştirdik” dedi.

REKLAM ÇAMUR İZİ Olay gününün yağmurlu bir gün olduğunu belirten Bayram şöyle devam etti: “Olay günü hava yağmurluydu. Cinayet işleyen kişinin ayakkabısına olay yerindeki çamur izi yapışmış olabilirdi. Biz önce Adli Tıp ile görüştük. Toprak analizini yapabilir misiniz diye. Hangi bölgenin toprağı olduğunu belirlemek için. Bize her bölgenin toprağının farklı özelliği olduğunu ve bunun tıbben tespit edildiğini söylediler. Bu bizim için çok önemli bir ayrıntıydı.”

3 ÇİFT AYAKKABISINA EL KONULDU Elde edilen bu bilgilerin ardından harekete geçtiklerini belirten Bayram şöyle devam etti; “Bizim şüphelimiz maktulün kuzeniydi. Kuzen bize yalan söylediğini düşünüyorduk. Ama dediğimiz gibi bunu maddi olarak delillendirmemiz gerekiyordu. Maktulün kuzeninin evine gittik. Evde ona ait 3 çift ayakkabı olduğunu gördük ve savcılığın talimatıyla ayakkabılara el koyduk. Gözaltı yapmadık çünkü sonuçlarını bekleyecektik.”

OLAY YERİNDEN TOPRAK ÇIKTI El konulan 3 çift ayakkabı Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Sonuç beklenirken, Bayram ve ekibi elinde bulunan başka cinayetleri de çözmeye çalıştı. Çalışmalar yapılırken 3 ay sonra Adli Tıp Kurumu’nda sonuç çıktı. Gelen sonuca göre, gönderilen 3 çiften bir çift ayakkabının altında bulunan çamur izleri, olay yerindeki çamur izleriyle uyumlu çıktı. Yani katil zanlısı olay yerinde iz bırakmamış ancak izi kendi üzerinden taşımıştı.

TUTUKLANDI Elde edilen bu delil üzerine Bayram ve ekibi şüpheli kuzeni bu kez gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Masası'na götürülen şüphelinin ifadesi alındı. Önüne konulan delillerin ardından şüpheli cinayeti itiraf etti. Ayakkabı altına bulaşan çamur izinden çözülen bu cinayet vakası polis okullarında ders olarak verildi.