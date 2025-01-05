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        Haberler Gündem Hava Durumu Sağanak ve kar yağışı sürüyor! 2 bölge için önemli uyarı! - Son dakika hava durumu | Son dakika haberleri

        Sağanak ve kar yağışı sürüyor! 2 bölge için önemli uyarı!

        Meteoroloji'den yapılan hava tahminlerine göre bugün Marmara ve Ege dışında ülkemizin büyük bölümünde yağış bekleniyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz ile Hatay ve çevresinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu ve sıcaklıklar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2025 - 09:18 Güncelleme: 05.01.2025 - 09:42
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        Sağanak ve kar yağışı sürüyor! 2 bölge için önemli uyarı!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

        İç Anadolu (Eskişehir hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun güney ve doğusu ile Kocaeli, Sakarya, Kütahya, Muğla, Antalya, Isparta ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Amasya ve Tokat çevreleri ile Hatay'ın güney kıyılarında kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 10°

        Ankara

        Yağmurlu

        İzmir

        Güneşli 15°

        Antalya

        Parçalı bulutlu 17°

        Trabzon

        Yağmurlu 10°

        Bursa

        Bulutlu

        Adana

        Parçalı bulutlu 16°

        Diyarbakır

        Bulutlu

        Gaziantep

        Bulutlu

        Ağrı

        Yağmurlu -4°
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        Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği de öngörülüyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında da çığ tehlikesi bulunuyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞA DİKKAT

        Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Amasya ve Tokat çevreleri ile Hatay'ın güney kıyılarında kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        Fotoğraf: İHA

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