Fenerbahçe'nin Hatayspor maçı muhtemel 11'i
Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, 18. hafta maçında Hatayspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertliler, düşme hattındaki rakibini mağlup ederek 2025 yılına üç puanla başlamak istiyor. Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, kritik mücadele öncesi sahaya süreceği kadroyu büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe'nin Hatayspor maçı muhtemel 11'i...
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında bu akşam Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
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Lige verilen ara öncesinde deplasmanda ikas Eyüpspor ile berabere kalan sarı-lacivertli takım, rakibini yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.
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Süper Lig'de 36 puanı bulunan ikinci sıradaki Fenerbahçe, maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 11 puan gerisinde yer alıyor.
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ÜÇ EKSİK
Fenerbahçe, Hatayspor karşısında 3 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ile Rodrigo Becao'nun yanı sıra antrenmanda sakatlık yaşayan İsmail Yüksek, maçta forma giyemeyecek.
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İKİ İSİM SINIRDA
Fenerbahçe'de 2 oyuncu Hatayspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde üçer sarı kartı bulunan Sofyan Amrabat ile Samet Akaydın, kart görmeleri durumunda 19. haftadaki Konyaspor maçında görev yapamayacak.
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Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
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- 7
Livakovic
- 8
Osayi
- 9
Çağlar
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- 10
Djiku
- 11
Kostic
- 12
Amrabat
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- 13
Fred
- 14
Szymanski
- 15
Tadic
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- 16
İrfan Can
- 17
En-Nesyri