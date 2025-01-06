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        Haberler Gündem 3. Sayfa Aşırı sis ve zincirleme kaza! Can kayıpları ve yaralılar var | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Aşırı sis zincirleme kazaya neden oldu! Can kayıpları ve yaralılar var!

        Kırşehir'de, işçi servisinin karıştığı zincirleme trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Kazanın, aşırı sis ve gizli buzlanma nedeniyle yaşandığı belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 10:16 Güncelleme: 06.01.2025 - 12:14
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        Aşırı sis ve zincirleme kaza! Can kayıpları ve yaralılar var!
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        Kırşehir'de alınan bilgiye göre, Kırşehir-Kaman kara yolu Karakurt köyü yakınlarında sera işçilerini taşıyan servis ile 2 otomobil çarpıştı.

        İLK BELİRLEMELERE GÖRE 3 ÖLÜ, 18 YARALI

        DHA ve AA'daki habere göre kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 18 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kırşehir'deki hastanelere sevk edildi.

        İNCELEME DEVAM EDİYOR

        Yaralılardan bazılarının durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili inceleme sürerken, kazanın aşırı sis ve gizli buzlanma nedeniyle yaşandığı belirtildi.

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        #KIRŞEHİR
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