82. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu. Los Angeles'ta düzenlenen Altın Küre ödül törenini ABD'nin ünlü kadın komedyenlerinden Nikki Glaser sundu.

Film kategorilerinde gecenin kazananları The Brutalist ve müzikal Emilia Pérez olurken, Shōgun, Hacks ve Baby Reindeer ise televizyon kategorisinde öne çıktı.

İLK KEZ ALTIN KÜRE KAZANDI

The Substance filmiyle En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alan Demi Moore "Gerçekten bunu beklemiyordum. Şu anda şok içindeyim. Yaklaşık 45 yılı aşkın bir süredir bu işi yapıyorum ve bu, oyuncu olarak kazandığım ilk ödül. Çok mütevazı ve minnettar hissediyorum" dedi.

30 yıl önce bir yapımcının kendisine "Patlamış mısır oyuncusu" dediğini hatırlatan Moore, kazandığı ödül hakkında "O zamanlar, bunun benim sahip olmama izin verilen bir şey olmadığını düşündüm. Bu düşünceye inandım ve bu zamanla beni yıprattı. Öyle ki birkaç yıl önce belki bu işin sonuna geldiğimi düşündüm" diye ekledi.