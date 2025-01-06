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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da yılbaşı cinayetinin faili yakalandı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Yılbaşı cinayetinin faili yakalandı!

        İstanbul'da, yılbaşı gecesi çıkan silahlı kavgada arkadaşını engellemeye çalışan Mikail Gümüş vurularak hayatını kaybetti. Kavgada Uğur Tanrıgül ise ağır yaralandı. Yapılan çalışmalar sonucu olayda silahı kullanan Diren Kaya, Edirne'den yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Yakalanan katil zanlısı suç makinası çıktı

        Giriş: 06.01.2025 - 12:03 Güncelleme: 06.01.2025 - 13:27
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        Yılbaşı cinayetinin faili yakalandı!
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        İstanbul'da olay Arnavutköy ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesinde yılbaşı gecesi saat 04.40 sıralarında meydana geldi.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Mikail Gümüş (44), Diren Kaya (39), İ.K, F.K, M.K. ve R.A.D. adlı kişiler mahallede 38 yaşındaki Uğur Tanrıgül ile buluştu. İddialara göre Diren Kaya ile Uğur Tanrıgül arasında geçmişe dayalı husumet vardı.

        KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

        Öldürülen Mikail Gümüş, 44 yaşındaydı.
        Öldürülen Mikail Gümüş, 44 yaşındaydı.

        Husumet nedeniyle yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgayı engellemeye çalışan Mikail Gümüş, silah kullanan arkadaşı Diren Kaya'nın kurşunlarıyla ağır yaralandı.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Mikail Gümüş ve Diren Kaya.
        Mikail Gümüş ve Diren Kaya.

        Yaşanan silahlı kavgada Uğur Tanrıgül de ağır yaralandı. Şüpheli Diren Kaya olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan iki yaralıdan Mikail Gümüş hayatını kaybetti.

        YURT DIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

        Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Olayda silahı kullanan Diren Kaya'nın, Edirne’den yasadışı yollarla yurt dışına çıkma ihtimali jandarma ekiplerine bildirildi. Önceki gün Edirne’de yasadışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan Kaya, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

        SUÇ MAKİNASI ÇIKTI

        Yakalanan katil zanlısı Diren Kaya, İstanbul Cinayet Masası ekipleri tarafından teslim alındı. Zanlı Diren Kaya suç makinası çıktı.

        17 farklı suç kaydı bulunan Kaya, Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanan Kaya, cezaevine gönderildi.

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        #istanbul
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