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        Haberler Ekonomi Otomobil Otomotivde tarihi zirve! Tüm zamanların rekoru kırıldı - Güncel Haberler - Otomobil Haberleri

        Otomotivde tüm zamanların rekoru

        Türkiye otomotiv pazarında üst üste ikinci kez tarihi rekor kırıldı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) açıkladığı verilere göre, 2024'te otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 5 oranında arttı. Böylece 2024 genelinde toplam pazar 1 milyon 238 bin 509 adet olarak gerçekleşti. ODMD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt, 2025'te de pazarın 1 milyon adedin üzerinde olmasını beklediklerini söyledi. Yiğitcan Yıldız yazdı...

        Giriş: 06.01.2025 - 21:13 Güncelleme: 06.01.2025 - 21:28
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        Otomotivde tüm zamanların rekoru
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        Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2023 yılının ardından 2024 yılını da rekor ile noktaladı.

        Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2024 genelinde Türkiye'de 1 milyon 238 bin 509 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleşti. Bu dönemde pazardaki büyüme oranı ise yüzde 5 olarak kayıtlara geçti.

        Türkiye otomotiv pazarında en son rekor, 2023 genelinde satılan 1 milyon 232 bin 635 adet araç ile gerçekleşmişti.

        Otomobil satışları, 2024 yılı Ocak-Aralık döneminde geçen yıla göre yüzde 1,3 oranında artarak 980 bin 341 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 2,7 azalarak 258 bin 168 adet oldu.

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        2024’te elektrikli araç satışlarının 105 bin 315 adetle yüzde 10.7 paya ulaşması da dikkat çekti.

        ‘BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE BİR YIL OLDU’

        ODMD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt, 2024’ün beklentilerin üzerinde geride kalan bir yıl olduğunu belirtti.

        Bozkurt, “Yıla farklı bir beklenti ile başlamıştık, fakat 2024 beklentilerimizin üzerinde gerçekleşti. İlk çeyrek çok hareketli başladı, Nisan’da keskin bir düşüş yaşandı. Yaz aylarında ise GSR regülasyonları ve markaların agresif kampanyaları yıla damgasını vurdu” dedi.

        ÖTV’de güncelleme yapılmadığını da vurgulayan Bozkurt, “Matrah güncellemesi bu yıl da yapılmadı ve böylede matrahlar iki yıldır değişmemiş oldu. Ayrıca, eskiden satışların yüzde 70’i kredili olurdu, artık bu oran yüzde 10’lara düştü” ifadelerini kullandı.

        ODMD Başkanı Bozkurt, otomotiv sektöründe tarihi değişimlerin yaşandığını da kaydederek, “Dünyada 100 yıllık yaşanan değişime şahit oluyoruz, otomobillerin teknolojisi ve ürünün kendisi değişiyor. İş yapış biçimleri değişiyor, 5-10 yıl içerisinde iş yapış şeklimiz çok farklı bir noktaya gidebilir. 37 milyar doların üzerinde bir ihracat ile ülkenin ihracat şampiyonu otomotiv oldu. Üreticilerimiz başta olmak üzere değişen şartlara uyum sağlayarak ülke olarak otomotiv sektöründe öne çıkabiliriz ve gelecek hazır hale gelebiliriz” ifadelerini kullandı.

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        ‘VERGİ SİSTEMİ DEĞİŞMELİ’

        Bozkurt, otomobillere uygulanan ÖTV sisteminin yenilenmesi gerektiğini de belirterek, “Yepyeni bir vergi sistemi getirilmeli, motor hacmine dayalı sistemi biz tutmak istesek de gelişmeler buna izin vermeyecek ve bu sistemin değişmesi zaten gerekecek. Araç parkı gittikçe yaşlanıyor. Bu trafik güvenliği, çevre ve ekonomiye olumsuz etki ediyor” görüşlerini paylaştı.

        ‘PAZAR ARTIK 1 MİLYON ADEDİN ALTINA İNMEZ’

        Ali Haydar Bozkurt, 2025’te ekonomide çok büyük değişimler yaşanmaz ise, bu yıl pazarın 1 milyon adet civarında olmasını beklediklerini de aktardı. Bozkurt, “Türkiye’de pazarın artık 1 milyon adedin altına inmeyeceğini düşünüyoruz” dedi.

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        #otomotiv 2024
        #haberler
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