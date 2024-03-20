Batman'da birlikte yaşadığı Esra Yılmaz (25) ile yanındaki Rüknettin Özdemir'i (25), mesajlaştıkları iddiasıyla tabancayla öldüren Ramazan Baykara'nın, olaydan sonra gittiği lokantada yemek yediği ve çektirdiği fotoğrafa da 'Aslan gibi yaşadım, paşalar gibi de yatacam' paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre gözaltına alınan Baykara, tutuklandı. Esra Yılmaz'ın annesi Çiğdem Yılmaz, "Kızım namussuzluk yapmadı. Bu işin peşini bırakmayacağım" dedi.

KAÇAN ZANLI KISA SÜREDE YAKALANDI

Olay, 17 Mart gecesi, Yenişehir Mahallesi'ndeki Süleyman Nazif Parkı'nın karşısında meydana geldi. Ramazan Baykara, birlikte yaşadığı Esra Yılmaz ile yanındaki Rüknettin Özdemir'e tabancayla ateş etti. Yılmaz ve Özdemir yere yığıldı, Baykara da kaçtı.

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İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Yılmaz ve Özdemir'in öldüğünü belirledi. Olaydan sonra yakalanıp gözaltına alınan Baykara'nın Esra Yılmaz'ın, Rüknettin Özdemir ile mesajlaşmalarını görüp tartıştıklarını, daha sonra kadının telefonundan Özdemir'e buluşmak için mesaj attığını ve olay yerindeki tartışmada silahlı saldırıda bulunduğunu söylediği öğrenildi. Baykara, işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Yılmaz ve Özdemir'in cansız bedenleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilip, toprağa verildi.

Ramazan Baykara'nın cinayetlerden sonra gittiği lokantada çektiği fotoğrafını, 'Aslan gibi yaşadım, paşalar gibi de yatacam' notuyla paylaştığı ortaya çıktı. Esra Yılmaz'ın amcası Ramazan Yılmaz, Baykara'nın planlı şekilde cinayeti tasarladığını belirterek, "İlişkileri 3-4 yıl önce başladı. Esra'yla kaçarak evlendiler. Dini nikahlılardı, resmi nikah yapmadı. Bir çocukları oldu, şimdi 2 yaşında. Ne iş yaptığı da belli değildi. Olayı gece geç saatlerde öğrendim. Öldürülen diğer kişiyle ilgili de bir bilgim yok, tanımıyorum. Cinayet, Ramazan Baykara tarafından planlanmış bir cinayetti. Kızın telefonuna el koydu, eşi diyemiyorum. Çünkü vahşice katlettiği eşi olamaz. Esra babasının evindeydi. Aralarındaki sorunu çözmek için bir yere götürmek istemiş. Onun başkasıyla ilişkisi olduğu iddiaları asılsızdır. Gerçek bir yanı yok. Tek taraflı yapılan bir ifade. Tamamen alacağı cezadan, indirimden faydalanmak için böyle iftira atıyor" diye konuştu.