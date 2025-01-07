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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mersin haberleri: Tatil sitesinde peş peşe ölüm | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Tatil sitesinde dehşet! Peş peşe öldüler!

        Mersin'de bir tatil sitesinin 13'üncü katındaki dairede ikamet eden bir B.D. ile kız arkadaşı E.N.Y. düşerek hayatını kaybetti. Yapılan ilk incelemede B.D. ve E.N.Y.'nin peş peşe atlayarak intihar ettiği üzerine durulduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 12:02 Güncelleme: 07.01.2025 - 12:18
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        Tatil sitesinde dehşet! Peş peşe öldüler!
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        Mersin'de olay, Erdemli ilçesinde bağlı Tömük Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesindeki 15 katlı tatil sitesinde yaşandı. İddiaya göre, 13. kattaki daire de kalan 27 yaşındaki B.D. ile kız arkadaşı E.N.Y. henüz bilinmeyen bir nedenle peş peşe aşağı düştü.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

        İHA'daki habere göre metrelerce yüksekten düşen gençlerin ikisi de olay yerinde hayatını kaybetti. Durumu fark edenlerin haber vermesi üzerine bölgeye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        CENAZELER MORGA GÖTÜRÜLDÜ

        Sağlık ekipleri gençlerin öldüğünü belirlerken jandarma ve savcı olay yerinde inceleme yaptı. İnceleme sonrasında cenazeler otopsi için ilçe devlet hastanesi morguna götürüldü. 13. kattaki daireye giren jandarma ekipleri de evdeki köpeği alarak B.D.'nin yakınlarına teslim etti.

        İNTİHAR İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

        Yapılan ilk incelemede B.D. ve E.N.Y.'nin peş peşe atlayarak intihar ettiği üzerine durulduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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