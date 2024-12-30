Bennu Gerede: Sevişirken ölmek istiyorum
Ünlü fotoğrafçı ve oyuncu Bennu Gerede, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gerede; "Hayalim sevişirken ölmek" dedi
- 1
Bennu Gerede, Youtube'da konuk olduğu bir programda dikkat çekici itiraflar yaptı. 4 çocuk annesi Gerede'nin açıklamalarından öne çıkan kısımlar şöyle:
Mutsuz, gergin, sinirli bir kadın gördüğüm zaman, 'Bunun sevişmesi gerekiyor' diye düşünüyorum.
Artık hayatıma narsist erkeklerin girmesine izin vermiyorum.
- 2
Hayalim sevişirken ölmek. Yanlış anlaşılmasın seks hastası değilim.
Sarılmak ve seks yapmak, şiddeti ortadan kaldırır.
Benim her zaman seks hayatım çok iyi oldu ve oluyor.
- 3
Babamdan ve iki eski sevgilimden fiziksel şiddet gördüm.
Babamdan ilk dayağımı 14 yaşımda flörtümle telefonda konuşurken yedim.
-
- 4
Birkaç kez dibe vurdum ama Anka kuşları gibi küllerimden doğdum.
Hücrelerimle konuşuyorum. Her yeni ayda bir şeyler yazar, sonra onları toprağa gömerim. Dolunayda da çıkartıp yakarım.
- 5
Peru’da bir hafta kaldım. Hayatımın en zor dönemiydi. Işık yok, sıcak su yok. Bitkisel bir iksir içtim; 6 saat boyunca başka bir dünyaya geçtim. Hayatım değişti.
Psikiyatristlerin 30 yılda yapamadığını o Şaman içeceği bir günde yaptı.