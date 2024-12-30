Yağmur'un hayatını kaybettiği servis faciasında okul müdürü açığa alındı
İzmir'de geçtiğimiz hafta lise öğrencisi 15 yaşındaki Yağmur Özçelebi'nin hayatını kaybettiği servis kazasına ilişkin okul müdürü açığa alındı
İzmir'in Buca ilçesinde, servis midibüsünün park halindeki tankere çarpması sonucu 1 öğrencinin yaşamını yitirdiği kaza sonrası okulun müdürü açığa alındı.
AA'da yer alan habere göre İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 26 Aralık'ta bir öğrencinin öldüğü, bir öğrencinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin idari soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi okul müdürünün açığa alındığı öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Öğrencileri taşıyan servis midibüsü, 26 Aralık'ta Adatepe Mahallesi Doğuş Caddesi'nde park halindeki akaryakıt TIR'ına çarpmış, kazada 15 yaşındaki Yağmur Özçelebi hayatını kaybetmiş, yaralanan 1 öğrenci ise ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.
Okul servis sürücüsü V.D. tutuklanmış, TIR sürücüsü M.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.