Her yıl Las Vegas'ta düzenlenen ve teknoloji dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan CES (Consumer Electronics Show), 2025 yılında da teknoloji tutkunlarını büyülemeye devam ediyor. Bu yılki etkinlik, Samsung'dan Nvidia'ya, Sony'den Honda'ya kadar birçok büyük firmanın geleceğin teknolojilerini tanıttığı bir platform olarak dikkat çekiyor. CES 2025'te sergilenen ürünler ve yapılan duyurular, teknoloji dünyasında devrim yaratmaya hazırlanıyor.

REKLAM advertisement1 CES 2025'te özellikle AI ve sürdürülebilirlik teknolojileri büyük ilgi görüyor. Birçok teknoloji şirketi ve start-up, çevre sorunlarını çözmeye yönelik yenilikçi çözümler sunan yeniliklerini görücüye çıkartıyor. Geliştirilen yapay zeka destekli sürdürülebilirlik çözümleri, enerji verimliliğini artırmayı, atık yönetimini iyileştirmeyi ve karbon ayak izini azaltmayı hedefliyor. AI tabanlı yenilikler, tarımdan enerji üretimine kadar geniş bir yelpazede uygulanabilirlik gösteriyor.

Samsung'un 500Hz yenileme hızına sahip OLED ekranları, LG'nin parlaklık ve AI özellikleri ile donatılmış yeni OLED TV'leri, Lenovo'nun dünyanın ilk "kaydırılabilir ekranlı" laptopu, Nvidia'nın RTX 5090 grafik kartı ve daha birçok yenilik, CES 2025'te sahne aldı. Ayrıca, Honda ve Sony'nin AFEELA elektrikli araç teknolojisi, Halliday Glasses'ın görünmez ekranlı akıllı gözlükleri ve LiberLive C1'in taşınabilir akıllı gitarı gibi dikkat çekici ürünler de etkinlikte tanıtıldı.

REKLAM Bu yılki CES, sadece donanım ve yazılım alanında değil, aynı zamanda günlük yaşamı kolaylaştıran ve teknoloji ile entegre hale getiren yeniliklerle de öne çıkıyor. Katlanabilir ekranlardan, elektrikle yiyecekleri daha tuzlu hale getiren kaşıklara kadar uzanan geniş yelpazede ürünler, CES 2025'i teknoloji dünyasının en heyecan verici etkinliği haline getiriyor. TELEVİZYON TEKNOLOJİSİNDE DEVRİM LG, CES 2025'te G5 ve M5 OLED TV'lerini tanıtarak televizyon teknolojisinde büyük bir adım attığını duyurdu. Bu TV'ler, parlaklık konusunda önemli iyileştirmeler ve yeni AI özellikleri sunuyor. LG ayrıca, geleceğin teknolojisini yansıtan 5K çözünürlüklü, esnek 45 inçlik bir ekran da tanıttı. Bu ekran, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre şekil değiştirerek çok yönlü bir kullanım imkanı sunuyor.

G5 modeli, 165 Hz yenileme hızı ve Alpha 11 AI Gen2 işlemcisi ile güçlü bir performans sunuyor. Bu model, NVIDIA G-SYNC ve AMD FreeSync Premium sertifikalarıyla desteklenen 4K çözünürlükte oyun deneyimini optimize ediyor. Ayrıca, yeni Brightness Booster Ultimate teknolojisi sayesinde daha parlak bir ekran sunuyor. Diğer model olan M5 ise kablosuz bağlantı teknolojileriyle öne çıkıyor. 144 Hz yenileme hızı ve AI destekli görüntü işleme teknolojileri ile kullanıcıların oyun ve diğer içerikleri daha net ve canlı bir şekilde izleyebileceği bir deneyim sunuyor. M5, Zero Connect kutusu sayesinde kablo bağlantılarına ihtiyaç duymadan kablosuz olarak kullanılabilen ilk model olarak tanıtıldı.

Hisense markası da, CES 2025'te yeni Laser TV'leri ve mini projeksiyon cihazlarını tanıttı. Bu cihazlar, ev sineması deneyimini optimize eden özelliklerle donatıldı. AI destekli görüntü işleme teknolojisi ve 360° dönerli yeni gimbal tasarımı, daha net ve canlı görüntüler sunuyor. Ayrıca, taşınabilir projeksiyon cihazları sayesinde kullanıcılar, her yerde yüksek kaliteli bir sinema deneyimi yaşayabiliyor.

CANLI YAYINDA YAPAY ZEKALI ÇEVİRİ Samsung, Las Vegas'ta düzenlenen CES 2025'te, "Vision AI" sloganıyla dikkat çeken bir tanıtım gerçekleştirdi. Vision AI, Samsung'un akıllı TV'lerinde yer alan ve kullanıcıların TV deneyimlerini daha kişisel ve anlaşılır hale getirmeyi amaçlayan yeni bir yapay zeka (AI) özellikleri paketi olarak öne çıkıyor. Vision AI'nin dikkat çeken özellikleri arasında, ekran üzerindeki içerik hakkında anlık bilgi sunan "Click to Search", gerçek zamanlı altyazı çevirisi sağlayan "Live Translate", TV ekranlarını dinamik sanat eserlerine dönüştürebilen "Generative Wallpaper" ve ev izleme merkezi olarak kullanılabilen "Home Insights ve Pet and Family Care" bulunmaktadır. Ayrıca, Google ile işbirliği yapılarak geliştirilen yeni 3D ses teknolojisi "Eclipsa Audio" da bu paket içinde yer alıyor.

Samsung Vision AI, TV'lerin kullanıcı tercihleri ve yaşam tarzlarına uyum sağlayarak daha etkileşimli ve anlaşılır bir deneyim sunmayı hedefliyor. Marka, canlı çeviri özellikleri canlı yayınlar sırasında yedi dili destekleyecek şekilde 2025 TV serisine getireceğini duyurdu. Bununla birlikte marka, telefon ve video görüşmeleri sırasında aramaları küçük bir gecikmeyle 40 farklı dilde otomatik olarak çevirebilen yeni kulaklıkları görücüye çıkartttı.

NVIDIA'DAN YENİ GRAFİK KARTLARI Nvidia, CES 2025'te RTX 5090 grafik kartını ve diğer yeni grafik kartlarını tanıttı. Bu kartlar, grafik performansında devrim yaratarak oyun ve grafik tasarım dünyasında büyük yankı uyandırdı. RTX 5090, özellikle yüksek çözünürlüklerde ve gerçek zamanlı ray tracing teknolojisi ile dikkat çekiyor. KAYDIRILABİLİR EKRANLI LAPTOP TEKNOLOJİSİ CES 2025'te Lenovo, teknoloji dünyasına birçok yenilikçi ürün ve çözümle geldi. Öne çıkan yenilikler arasında, kullanıcıların iş ve eğlence deneyimlerini optimize eden yeni laptoplar, stüdyo ve ofis çözümleri, aksesuarlar ve hizmetler yer aldı. Marka, CES 2025'te ThinkCentre Neo Ultra adlı kommersiyel AI destekli bir stüdyo bilgisayarını tanıttı. Bu model, içinde CPU, GPU ve ayrı bir NPU bulunan Hybrid XPU ile hızlı içerik oluşturma süreçlerini hızlandırıyor.

Ayrıca, Lenovo'nun CES 2025'te tanıttığı rollable laptop, kullanıcıların ek ekran alanına ihtiyaç duydukları durumlarda ekranın kaydırılmasıyla genişletilebilen yenilikçi bir cihazdır. Bu cihaz, kullanıcıların esnek ve taşınabilir bir iş ortamı sunarak dikkat çekiyor. Markanın Vegas'ta sunduğu diğer yenilikler arasında, AI destekli akıllı ev çözümleri ve buluşuyla donatılmış toplantı odası çözümleri yer aldı. CES 2025, Lenovo'nun teknolojik ilerlemelerini ve yenilikçi ürünlerini tanıttığı büyük bir fırsat oldu.

ELEKTRİKLİ ARAÇTA YENİLİKLER Honda ve Sony, en son AFEELA elektrikli araç teknolojisini ve yeni araç işletim sistemlerini tanıttı. Bu yenilikler, otomotiv dünyasında büyük bir dönüşümün habercisi olarak görülüyor. AFEELA teknolojisi, daha güvenli ve verimli bir sürüş deneyimi sunmayı hedefliyor. DÜNYANIN İLK MEKANİK KOLLU ROBOT SÜPÜRGESİ Roborock, dünyanın ilk mekanik kola sahip seri üretim robot süpürgesi* olan Saros Z70 modelini tanıtarak, akıllı ev temizliği alanında yeni bir çağ başlattı. Roborock Saros Z70, çorap, küçük havlu, peçete ve 300 gr** altındaki terlikleri ve engelleri kaldırıp düzenleyebiliyor.

OmniGrip akıllı ve katlanabilir kol donanımına sahip olan Saros Z70, robot süpürgeleri bir üst seviyeye taşıyarak ev asistanlarına dönüştürüyor. Roborock ayrıca, farklı robot süpürgeler, ıslak-kuru süpürgeler ve çamaşır makinelerini de içeren yeni ürün serisiyle akıllı ev temizliği teknolojisinde de öne çıkıyor. Saros amiral gemisi serisi üç modelden oluşuyor: Roborock Saros Z70, Roborock Saros 10 ve Roborock Saros 10R. Her model, yapay zeka destekli akıllı özellikleri ve en son robotik donanımı bir araya getiriyor

GÖRÜNMEZ EKRANLI AKILLI GÖZLÜKLER Halliday Glasses, gerçek zamanlı çeviri, müzik oynatma ve proaktif AI özellikleri sunan görünmez ekranlı akıllı gözlüklerini CES 2025'te tanıttı. Bu gözlükler, kullanıcıların günlük yaşamlarını kolaylaştıran ve teknolojiyle daha entegre hale getiren özellikleriyle dikkat çekiyor. YİYECEKLERİ TUZLU HALE GETİREN KAŞIK Bununla birlikte enteresan teknolojik ürünler de karşımıza çıktı. Kirin markası, yiyecekleri elektrikle daha tuzlu hale getiren bir tuz kaşığını tanıttı. Bu yenilik, yemek deneyimini bambaşka bir boyuta taşımayı hedefliyor. Elektriksel uyarılar sayesinde yiyeceklerin tat yoğunluğunu artıran bu kaşık, sağlık açısından da önemli avantajlar sunuyor.

DİJİTAL SAĞLIK DA ÖNE ÇIKIYOR Dijital sağlık ve mobilite teknolojileri CES 2025'in diğer öne çıkan alanları arasında yer aldı. Birçok şirket, sağlık çözümlerini iyileştiren ve yaşam kalitesini artıran yenilikler sundu. Özellikle giyilebilir sağlık teknolojileri, uzaktan hasta takibi ve kişiselleştirilmiş sağlık çözümleri büyük ilgi gördü. Ayrıca, elektrikli ve otonom araç teknolojileri, şehir içi ulaşımı daha verimli ve çevre dostu hale getirmeyi amaçlayan yenilikler olarak dikkat çekiyor.

Dassault Systèmes, CES 2025 ziyaretçilerini sanal dünyaların insanların daha uzun ve kaliteli yaşamasına olanak sağladığı sağlık ve iyi yaşam dünyasına davet ediyor. Dassault Systèmes stantlarında etkileşimli hikaye anlatımı, gerçek dünya uygulamaları, sürükleyici görselleştirmeler, startup sunumları ve uzman tartışmaları yer alacak. Sanal ikizler ve gerçek zamanlı verilerin bir araya gelerek küresel sağlık sorunlarına sunduğu çözümler ve kişiselleştirilmiş sağlığın sınırlarını nasıl zorladığı gözler önüne seriyor. Marka, fuarda, sanal ikizlerin hastalıkları öngörme, tedavileri kişiselleştirme ve halk sağlığı stratejilerine rehberlik etme konusundaki sınırsız potansiyelini vurgulayacak. Yapay zeka destekli sağlık optimizasyonunun görsel anlatımı, biyoloji ve mühendislik arasındaki derin bağlantıyı ortaya koyacak. Birbirine bağlı parçaların iletişim kurup uyum sağlayarak denge ve dayanıklılığı sürdürdüğü sistemleri gözler önüne seriliyor.

Kuantum teknolojisi de, CES 2025'te önemli bir tema olarak öne çıkıyor. Yeni kuantum bilgisayarlar ve kuantum iletişim teknolojileri, teknolojik ilerlemelerin yanı sıra potansiyel uygulamalarıyla da dikkat çekti. Kuantum teknolojisinin finans, sağlık ve iletişim alanlarında devrim yaratma potansiyeli vurgulandı.