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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sevgilisi ile tartıştı, 5 metreden düştü! | Son dakika haberleri

        Sevgilisi ile tartıştı, 5 metreden düştü!

        Antalya'da erkek arkadaşıyla tartışan Burcu K., park kenarındaki korkuluktan 5 metre boşluğa düştü. Burcu K. hastaneye kaldırılırken, erkek arkadaşı ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. Olaya tanık olan bir kişi de, "Erkek arkadaşı kızı tartaklayarak parka doğru çıkmaya başladı. Kıza hakaretler ediyordu. 500 metre ilerledikten sonra, kızı bayağı bir tartakladı" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 11:41 Güncelleme: 06.01.2025 - 11:43
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        Sevgilisi ile tartıştı, 5 metreden düştü!
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        Antalya'da erkek arkadaşıyla tartışan Burcu K., park kenarındaki korkuluktan 5 metre boşluğa düştü. Burcu K. hastaneye kaldırılırken, erkek arkadaşı ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

        DHA'nın haberine göre olay, dün saat 21.00 sıralarında Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Çağatay isimli erkek arkadaşıyla parkta tartışan Burcu K., bir süre sonra korkuluktan 5 metrelik boşluğa düştü.

        ERKEK ARKADAŞI POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Burcu K., ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi yapılan Burcu K., ambulansla Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burcu K.'nin bilincinin açık olduğu kaydedildi. Burcu K.'nin kendisinin düştüğünü beyan eden erkek arkadaşı, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        "TARTAKLAYARAK PARKA DOĞRU ÇIKARDI"

        Olaya tanık olan Hayrullah İnal "Erkek arkadaşı varyant tarafında kızı tartaklayarak, parka doğru çıkmaya başladı. Kıza hakaretler ediyordu. 500 metre ilerledikten sonra, kızı bayağı bir tartakladı. Çalıların arasına düşüp tekrar kalktılar. Ben 112'ye ihbarda bulundum. 2 dakika sonra çığlık sesleri geldi. Koştum geldim, kız kendisini boşluğa atmış. Attı mı, yoksa atıldı mı bilmiyorum. Biz çıkarmaya çalıştık, ekipler geldi gerekeni yaptı" dedi.

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        #haberler
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