2024 takvim yılında en çok değer kazanan Süper Lig futbolcuları
Süper Lig'de 2024 yılında birçok futbolcu sergiledikleri başarılı performanslarla piyasa değerlerini büyük ölçüde artırdı. Genç Türk yeteneklerin yanı sıra yabancı oyuncular da başarılı performanslarıyla en çok değer kazananlar arasında yer aldı. Listenin zirvesinde Beşiktaş'ın 19 yaşındaki genç yeteneği Semih Kılıçsoy bulunuyor. Forvet hattında gösterdiği performansla dikkat çeken oyuncu, piyasa değerini %2627,3 oranında artırdı. İşte Süper Lig'de 2024 takvim yılında en çok değer kazanan futbolcular....
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10- Oğuz Aydın - Değer Artışı: +4 milyon Euro
Güncel Piyasa Değeri: 6 milyon Euro
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9- Ernest Muci - Değer Artışı: +4 milyon Euro
Güncel Piyasa Değeri: 12 milyon Euro
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8- Youssef En-Nesyri - Değer Artışı: +4 milyon Euro
Güncel Piyasa Değeri: 22 milyon Euro
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7- Taha Altıkardeş - Değer Artışı: +4,5 milyon Euro
Güncel Piyasa Değeri: 5,5 milyon Eur
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6- Yunus Akgün - Değer Artışı: +5 milyon Euro
Güncel Piyasa Değeri: 11 milyon Euro
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5- İsmail Yüksek - Değer Artışı: +6,5 milyon Euro
Güncel Piyasa Değeri: 14 milyon Euro
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4- Gabriel Sara - Değer Artışı: +7 milyon Euro
Güncel Piyasa Değeri: 23 milyon Euro
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3- Jayden Oosterwolde - Değer Artışı: +8 milyon Euro
Güncel Piyasa Değeri: 15 milyon Euro
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2- Barış Alper Yılmaz - Değer Artışı: +12,5 milyon Euro
Güncel Piyasa Değeri: 20 milyon Euro
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1- Semih Kılıçsoy - Değer Artışı: +14,45 milyon Euro
Güncel Piyasa Değeri: 15 milyon Euro