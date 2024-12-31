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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonumuzu gerçeğe dönüştürmek için kararlı adımlar atacağız. Ülkemizin önünde yeni bir yol açacak bu sürecin suhuletle, karşılıklı iyi niyet ve anlayış içinde yürümesi için her türlü gayreti gösteriyoruz. Gerektiğinde devletimizin kadife eldiven içindeki demir yumruğunu devreye almaktan da çekinmeyeceğiz" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 12:06 Güncelleme: 31.12.2024 - 12:23
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl nedeniyle bir video mesaj yayınladı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan yayınladığı mesajda barış, huzur, refah ve esenlik dolu bir yıl temennisinde bulunarak, "Aziz milletim hepinizi en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün 2024'e veda ediyor, yeni umut beklenti ve hayallerle 2025 senesini karşılıyoruz. Öncelikle yeni yılın ülkemiz, milletimiz, gönül coğrafyamız ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

        "KAZANAN DEMOKRASİMİZLE BİRLİKTE YİNE 85 MİLYON VATANDAŞIMIZIN TAMAMI OLDU"

        'Geçtiğimiz yıl boyunca İstiklal ve istikbalimiz uğrunda toprağa düşen tüm şehitlerimizi, rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.' diyerek sözlerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Millet olarak 2025 yılında birliğimizi, beraberliğimizi, dayanışmamızı, inşallah daha da güçlendirecek, birbirimize daha sıkı kenetleneceğiz. Geride bıraktığımız 2024 senesi ülkemiz içinde ve bölgemizde pek çok kritik gelişmeye sahne oldu. Mahalli idareler seçimlerini tam bir demokrasi şöleni havasında, Türk demokrasisinin olgunluğunu tüm dünyaya yeniden gösterdiğimiz bir iklimde hamd olsun başarıyla gerçekleştirdik. Milletimizin iradesi sandıkta özgürce tecelli ederken, kazanan demokrasimizle birlikte yine 85 milyon vatandaşımızın tamamı oldu. Tercihleri ne olursa olsun, seçim sandıklarını birer bayram yerine çeviren vatandaşlarıma bugün bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

        "UYGULADIĞIMIZ EKONOMİ PROGRAMIMIZIN MEYVELERİNİ TOPLAMAYA BAŞLADIK"

        Erdoğan, "Seçimlere ve bölgemizde patlak veren yeni krizlere rağmen kararlılıkla uyguladığımız ekonomi programımızın meyvelerini toplamaya başladık. İstihdamda, ihracatta, üretimde, turizmde, savunma sanayiinde ve diğer alanlarda çok önemli başarılara imza attık. Deprem bölgemizi yeniden ayağa kaldırma çabalarımızda ciddi mesafe kat ettik. Yeni yılda bu çalışmalar daha da hızlanacak. Enflasyondaki düşüşün özellikle yılın son aylarında artarak devam etmesi, 2025 yılı hedeflerimize ulaşacağımızı teyit ediyor. Vatandaşımızın refah kaybını telafi edecek, alım gücünü artıracak politikalara ağırlık vermek suretiyle inşallah daha iyi yerlere geleceğiz. Konut, kira ve gıda başta olmak üzere fahiş fiyatlarla milletin ekmeğine göz diken fırsatçılarla mücadelemizi 2025 senesinde de kararlılıkla devam ettireceğiz" dedi.

        "VATANDAŞLARIMDAN POPÜLİST SÖYLEMLERE PRİM VERMEMELERİNİ İSTİRHAM EDİYORUM"

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlarımdan geçmişte Türkiye'ye çok ağır faturalar ödetmiş, popülist söylemlere prim vermemelerini özellikle istirham ediyorum. Son 22 yılda, bu ülkenin ve milletin tüm meselelerini nasıl biz çözdüysek, ekonomideki konjonktürle sıkıntıların üstesinde de yine biz geleceğiz. Doğru yoldayız. Allah'ın izniyle hedeflerimize de ulaşacağız. Sizlerden sadece biraz daha sabır, metanet ve anlayış istiyoruz" diye konuştu.

        "VATAN HASRETİ ÇEKEN SURİYELİ MUHACİRLERİN GÖNÜLLÜ GERİ DÖNÜŞÜ DE KOLAYLAŞACAKTIR"

        Erdoğan, "Aziz milletim, 2024 senesinin son haftaları köklü tarihi, beşeri ve komşuluk ilişkilerimizin bulunduğu Suriye'de yeni bir dönemin kıvılcımı oldu. Yeni dönemin Suriye'de kalıcı barışa, huzura, istikrara ve ekonomik refaha kapı aralaması için gereken her türlü desteği sağlayacağız. Suriye'de istikrar ortamı kök saldıkça inanıyorum ki 13 yıldır vatan hasreti çeken Suriyeli muhacirlerin gönüllü geri dönüşü de kolaylaşacaktır. Bu süre boyunca ensar millet olmanın en güzel örneklerini sergileyen tüm vatandaşlarımdan Allah razı olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

        "BARIŞIN TESİSİ İÇİN YOĞUN GAYRET SARF EDİYORUZ"

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze'deki katliamlara ilk günden itibaren en güçlü tepkiyi veren, vicdanlı ve adaletli duruşunu her platformda ortaya koyan ülke konumundayız. Gazze'de ve diğer Filistin topraklarında 15 aydır devam eden katliamların son bulması burada da barışın tesisi için yoğun gayret sarf ediyoruz. Başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırları temelinde özgür, egemen ve toprak bütünlüğüne sahip bir Filistin devletinin kurulması için 2025 yılında da tüm gücümüzle çalışacağız" dedi.

        "TERÖRSÜZ TÜRKİYE VE TERÖRSÜZ BÖLGE VİZYONUMUZU GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRMEK İÇİN KARARLI ADIMLAR ATACAĞIZ"

        Erdoğan, "Her ikisi de Karadeniz'den komşumuz olan Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın, adil bir barışla sona erdirilmesi önceliğimiz olmayı sürdürüyor. Temennimiz 2025 yılında kuzeyimizde de yeni bir dönemin başlamasıdır. Sınırlarımız ötesinde bütün bu diplomatik hamleleri hayata geçirirken ülkemiz için de en önemli gündemimiz iç cephemizin tahkimatı olacaktır. Türkiye Yüzyılı'nı kardeşliğin yüzyılı yapmakta kararlıyız. Önümüzdeki dönemde terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonumuzu gerçeğe dönüştürmek için kararlı adımlar atacağız" diye konuştu.

        "2025 YILINDA MİLLETİMİZE YENİ MÜJDELER VERMEYİ ÜMİT VE ARZU EDİYORUZ"

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin önünde yeni bir yol açacak bu sürecin suhuletle, karşılıklı iyi niyet ve anlayış içinde yürümesi için her türlü gayreti gösteriyoruz ama gerektiğinde devletimizin kadife eldiven içindeki demir yumruğunu devreye almaktan da çekinmeyeceğiz. Bu çerçevede 2025 yılında milletimize inşallah yeni müjdeler vermeyi ümit ve arzu ediyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Rabbim bizleri hizmetkarı olmaktan şeref duyduğumuz aziz milletimize ve umudunu Türkiye'ye bağlamış yüz milyonlarca mazluma mahcup etmesin diyorum. Bu temennilerle yeni takvim yılının ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyor, her birinizi saygıyla selamlıyorum. Yeni miladi yılınız kutlu olsun, kalın sağlıcakla" ifadelerini kullandı.

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