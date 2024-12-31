104 yıl hapisle 81 ilde aranıyordu!

İstanbul Üsküdar'daki, Bahçelievler Mahallesi'nde, 22 Kasım 2024 tarihinde B.S.'nin evine giren hırsızlar, evde buldukları yaklaşık 150 bin lira değerinde ziynet eşyasını çalarak kaçtı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, yapılan çalışmalarla eve iki hırsız kadının girdiği belirlendi.

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500 BİN TL'Yİ ALIP KAÇTILAR Polis bu olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken iki hırsız kadın bu kez Bayrampaşa, Altıntepsi Mahallesi, Çiftlik Caddesi'nde bulunan S.Y.'ye ait eve girerek yaklaşık 500 bin liralık altın ziynet eşyasıyla birlikte kaçtı.

GÖRÜNTÜLERDEKİ RAHAT TAVIRLAR Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada şüphelilerin, site içerisinde bulunan evlere girerken görüntülendiğini belirledi. Görüntülerde şüphelilerin rahat tavırlarla sitelere girdikleri, kapı kilitlerini kırarak hırsızlıkları gerçekleştirdikten sonra ayrıldıkları görüldü. REKLAM

104 YIL HAPİSLE ARANIYORMUŞ Bu iki kadının kim olduğu yönünde çalışma yapan Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, tanıdık bir isimle karşılaştı. Hırsızlardan biri 81 ilde aranan ve hakkında 104 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 21 yaşındaki T.U. adlı suç makinası çıktı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR Bu bilgilerin ardından takibi derinleştiren dedektifler kimliğini tespit ettiği T.U. ile E.K.'yi (23) Üsküdar'da başka bir evin kapısını açmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYITLARI VAR Yapılan incelemede T.U.'nun ayrıca 106 evden hırsızlık, 1 çocuğun kaçırılması, 5 konut dokunulmazlığını ihlali olmak üzere toplam 112 suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Diğer şüpheli S.Y.'nin ise daha önceden 35 ev hırsızlığı suçundan yakalandığı, 4 adet aranması olduğu öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. İki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.