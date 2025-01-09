Biberde domates köfte ve kıymada kanatlı et... Bakanlık taklit-tağşiş yapan firmaları tek tek açıkladı
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş gıdalar listesini güncelledi. Listeye 31 yeni ürün eklendi. Yapılan denetimlerde kırmızı toz biberde domates, köftede ve dana kıymada kanatlı et, tereyağında bitkisel yağ, manda yoğurdunda inek sütü, yoğurtta nişasta, sumakta gıda boyası, baklavada yer fıstığı gibi birçok taklit-tağşiş tespit edildi. İşte bakanlığın açıkladığı taklit-tağşiş yapılan ürün ve firmalar...
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı.
Yeni listeye göre taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 880'e yükseldi.
Son yapılan testlerde; kırmızı toz biberde domates, köftede ve dana kıymada kanatlı et, tereyağında bitkisel yağ, manda yoğurdunda inek sütü, yoğurtta nişasta, sumakta gıda boyası, baklavada yer fıstığı tespit edildi. Son yapılan testlerde; kırmızı toz biberde domates, köftede ve dana kıymada kanatlı et, tereyağında bitkisel yağ, manda yoğurdunda inek sütü, yoğurtta nişasta, sumakta gıda boyası, baklavada yer fıstığı tespit edildi.
İşte o markalar ve ürünler...
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