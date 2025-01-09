Biberde domates köfte ve kıymada kanatlı et... Bakanlık taklit-tağşiş yapan firmaları tek tek açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı.

Yeni listeye göre taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 880'e yükseldi.

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Son yapılan testlerde; kırmızı toz biberde domates, köftede ve dana kıymada kanatlı et, tereyağında bitkisel yağ, manda yoğurdunda inek sütü, yoğurtta nişasta, sumakta gıda boyası, baklavada yer fıstığı tespit edildi. Son yapılan testlerde; kırmızı toz biberde domates, köftede ve dana kıymada kanatlı et, tereyağında bitkisel yağ, manda yoğurdunda inek sütü, yoğurtta nişasta, sumakta gıda boyası, baklavada yer fıstığı tespit edildi.

İşte o markalar ve ürünler... GARANTİ BAHARAT markasının kırmızı toz biberinde domates

Ada Izgara-Aydoğan Yazıcıtunç (Uysallar Köfte) firmasınının çiğ dana ızgara köftesinde kanatlı et

SÜHABEY markanın tam yağlı beyaz peynirinde yağ Oranının Düşük Olması

ÇAMOLUK markanın geleneksel tereyağında bitkisel yağ

AVARA markanın manda yoğurdunda inek sütü

Özlü Baharat Doğal Ürünleri Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait sumakta gıda boyası

Et Balık Süt Ürünleri-Muhammet Emin Koçaklı’ya ait firmanın dana kıymasında kanatlı Et

Et Balık Sarıçam Şubesi-Melihşah Koçaklı firmasına ait kıymada (dana-kuzu karışımı) kanatlı et

Köfteci Talih Usta-Metehan Özuçar firmasına ait köftede (dana eti-çiğ) kanatlı et

EFE ORGANİC markasını doğal ürünler naturel sızma zeytinyağında (1 litre) tohum yağları karıştırılması

Demirkaya İnşaat Taahhüt Turizm Ve Otelcilik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi-İmperial Sunland Otel firmasına ait adana kebap harcında (dana eti) kanatlı et

SAFİR markaya ait baklavada yer fıstığı

BEL-ET markasına ait dana yağlı kıymada kanatlı eti

BALBİS BAHARAT markasına ait kekikte yabancı madde

SÜTEM markasına ait tereyağında yağ oranının düşük olması

SAKLIVADİ markasına ait riviera zeytinyağında Tohum Yağları Karıştırılması

EGE OLİVİA marka zeytinyağında tohum yağları karıştırılması

CAN DAMLA marka ayçiçek yağında ayçiçek yağından başka tohum yağları karıştırılması

YAĞCIOĞLU marka sadeyağında bitkisel yağ

URFALI ÇİFTÇİLER marka sadeyağda Bitkisel Yağ

AGAH BAHARAT marka kekikte yabancı madde

ANI marka yarım yağlı yoğurtta nişasta

ŞANLI marka yoğurtta nişasta

LÜKS AYVACIK HASAT marka naturel sızma zeytinyağında (5 litre) tohum yağları karıştırılması

AYVALIK İNCİSİ naturel sızma zeytinyağında (5 litre) tohum yağları karıştırılması

AYVALIK TAT marka naturel sızma zeytinyağında 5 l tohum yağları karıştırılması

EGETAT RİVİERA marka zeytinyağında 5 l tohum yağları karıştırılması

Genç Köfteci Çavuş-Hüseyin Sakızlı Firmaya ait dana köftede kanatlı et

NUR ZEYTİNCİLİK marka natürel sızma zeytinyağının tohum yağları karıştırılması

AKYÜZ marka pirina zeytinyağında Tohum Yağları Karıştırılması

MUDANYA marka naturel sızma zeytinyağında tohum yağları karıştırılması *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir. *Görsel temsili