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        Haberler Ekonomi Otomobil Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu: 'Otomobil fiyatlarının artma ihtimali var' - Otomobil Haberleri

        Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Bilaloğlu: 'Otomobil fiyatlarının artma ihtimali var'

        2024'ü tüm zamanlar en yüksek satış adedi ile geride bırakan otomotiv sektöründe, 2025'e dair beklentilerde şekillenmeye başladı. Habertürk'e özel açıklamalarda bulunan Doğuş Otomotiv İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, araç fiyatlarının artabileceği uyarısında bulundu. Bilaloğlu, "Global krizlerden dolayı enerji fiyatları artıyor. Araç üretiminin yüzde 20'si enerji fiyatlarına göre şekilleniyor. Bundan dolayı otomobil fiyatlarının artma ihtimali var" diye konuştu. Yiğitcan Yıldız yazdı...

        Giriş: 09.01.2025 - 06:59 Güncelleme: 09.01.2025 - 06:59
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        Otomobil fiyatları için artış uyarısı
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        Doğuş Otomotiv İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, Habertürk'e özel açıklamalarda bulundu.

        Cupra City Garage İstanbul'un açılışında konuştuğumuz Bilaloğlu, sektörün geleceğine ve Doğuş Otomotiv'‌in hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        2025'te elektrikli araçlara daha çok yöneleceklerini belirten Ali Bilaloğlu, "Elektrikli araçlarda ÖTV avantajı olduğu için tüketici oraya yönelmeye başladı ve bu araçların pazar payı yüzde 10'a ulaştı. 2024 yılı Doğuş Otomotiv için elektrikli araçlarda 'çıkarma' yılımız oldu. 2025'te Skoda'da dahil olmak üzere elektrikli model sayımızı 25'e çıkaracağız" dedi.

        Doğuş Otomotiv İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, Habertürk Otomotiv Editörü Yiğitcan Yıldız'a konuştu.
        Doğuş Otomotiv İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, Habertürk Otomotiv Editörü Yiğitcan Yıldız'a konuştu.
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        Önümüzdeki yıllarda otomotiv pazarının büyüme trendi içinde olacağını da kaydeden Ali Bilaloğlu, araç fiyatlarının ise artabileceği uyarısında bulundu.

        Bilaloğlu, "Global krizlerden dolayı enerji fiyatları artıyor. Araç üretiminin yüzde 20'si enerji fiyatlarına göre şekilleniyor. Önümüzdeki dönemde bundan dolayı otomobil fiyatlarının artma ihtimali var" diye konuştu.

        'Otomotiv sektörü sıkıntıda'
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        Son dönemde Volkswagen cephesinde yaşanan süreçlerin markanın otomobillerinin fiyatlarını etkileyip etkilemeyeceği de çok merak ediliyordu.

        Alman markanın Türkiye distribütörü olan Doğuş Otomotiv'in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu bu konuda net konuştu ve fiyatların Volkswagen'in son dönemde yaşadığı krizlerden dolayı artmayacağını söyledi.

        35 BİN KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARACAK

        Hatırlanacak olursa, tarihinde ilk kez kendi ülkesinde fabrika kapatma kararı alarak tüm dikkatleri üzerine çeken ve Almanya'da aylardır devam eden işçi grevleri ile karşı karşıya kalan Volkswagen, kısa bir süre önce işçi örgütleri ile anlaşmaya varmıştı.

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        Bu kapsamda, Volkswagen Almanya'da fabrika kapatmayacak, fakat bunun yerine 2030 yılı sonuna kadar Almanya'daki tesislerinde çalışan 35 binden fazla kişiyi işten çıkaracak.

        Volkswagen ile işçi sendikaları anlaştı
        Volkswagen ile işçi sendikaları anlaştı

        Şirket bu sayede 2030 yılına kadar yıllık 1.5 milyar Euro işçilik maliyetinden tasarruf etmeyi umuyor.

        Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Almanya'daki fabrikalarının üretim kapasitesini de 700 binden fazla kadar azaltmayı planlıyor.

        'GÖZÜMÜZ DIŞARIDA DEĞİL'

        Öte yandan, son dönemde Çin'den birçok marka ya doğrudan ya da yerel bir ortak ile Türkiye'ye giriş yaptı.

        Ayrıca, Türkiye'de bazı otomotiv distribütör gruplarının da Çinli markaları Türkiye'ye getirmek için görüşmeler içerisinde olduğu sektörde konuşulan konular arasında bulunuyor.

        Doğuş Otomotiv'in de Çin'den bir markayı Türkiye'de temsil etme ihtimalini sorduğumuz Bilaloğlu ise bu konuda kapıyı kapattı.

        Ali Bilaloğlu, "Doğuş Otomotiv olarak Volkswagen Grubu ile evli olmaktan çok mutluyuz. Mutlu bir evlilik olduğunda gözünüz dışarıya kaymaz" ifadelerini kullandı.

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