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        Haberler Gündem Vefat 1Yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri hayatını kaybetti! Selim İleri kimdir, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi?

        Yazar, senarist, eleştirmen Selim İleri hayatını kaybetti

        Bir süredir sağlık sorunları yaşayan yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri bu sabah yeniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. İleri, akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2025 - 18:59 Güncelleme: 08.01.2025 - 21:51
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        Selim İleri hayatını kaybetti
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        Türk edebiyatının önemli isimlerinden, yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri, yaşamını yitirdi.

        Bir süredir rahatsız olan İleri, İstanbul'da 75 yaşında hayatını kaybetti.

        İleri, 1998 yılında "Devlet Sanatçısı" unvanına, 2012'de de Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne değer görüldü.

        Selim İleri, 1970'lerden itibaren roman, öykü, şiir, deneme, tiyatro, anı, inceleme gibi edebiyatın farklı türlerinde nitelikli eserler ortaya koyan çağdaş Türk edebiyatının üretken kalemlerinden biri oldu.

        Edebiyat dünyasına kazandırdığı eserler dışında 20'nin üzerinde senaryo yazan İleri, Yeni Ufuklar, Yeni Dergi, Papirüs, Varlık, Türk Dili, Politika, Dünya, Milliyet, Milliyet Sanat, Gösteri ve Cumhuriyet'in arasında olduğu birçok gazete ve dergide inceleme, eleştiri yazılarıyla yer aldı.

        Köşe yazarlığı da yapan İleri, yazı dizileri hazırladı. Radyo ve televizyonlarda kültür sanat programları sundu.

        Selim İleri'den üzücü haber
        Selim İleri'den üzücü haber

        KALEMLE KAZANILAN BİR HAYAT

        İLERİ'YE EDEBİYATA SEVDİREN İKİ İSİM

        1955’te okul hayatına başlayan Selim İleri, birinci sınıfı Cihangir İlkokul’unda, sonraki dönemi de Firuzağa İlkokul’unda tamamladı. 1960 yılında Galatasaray Lisesine yatılı olarak verildi. Fransızca kompozisyon dersinden bütünlemeye kalınca yıl kaybetmemek için Galatasaray Lisesi’nden ayrıldı.

        Önce kısa bir süre Bakırköy Lisesi’ne devam ettikten sonra Atatürk Erkek Lisesi’ne geçti. Bu okul, edebiyat yaşamına yön veren iki öğretmenle tanışmasına vesile oldu. Edebiyat öğretmeni Rauf Mutluay, ona edebiyatı sevdiren insanlardan biri olarak yaşamındaki yerini alırken onu öykü yazmaya yönlendiren Fransızca öğretmeni Vedat Günyol’du.

        İLK ÖYKÜ KİTABINI 19 YAŞINDA YAZDI

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        YILIN EN İYİ SENARYOSUNA LAYIK GÖRÜLDÜ

        İlk romanı Destan Gönüller (1973)’dir. Selim İleri’nin edebî yaşamında dönüm noktalarından biri olan Her Gece Bodrum romanı 1976’da yayımlandı. Selim İleri, 1978’te, Ali Bozok, Mehmet Tim’le birlikte Günebakan Yayınevi’ni kurdu. Yayınevi üç dört yıl sonra maddi olanaksızlıklar yüzünden kapandı. 1987’de Argos dergisinde yöneticilik yapmaya başladı ve dergi kapanıncaya kadar buradaki görevine devam etti.

        CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SANAT BÜYÜK ÖDÜLÜ SAHİBİYDİ

        Selim İleri, 1990’lara gelindiğinde tiyatro oyunları yazmaya başladı. Cahide, Ölüm ve Elmas ilk oyunudur. Daha sonra Allahaısmarladık Cumhuriyet’i yazdı. Sahnelenen bu oyun 1997’de hem Afife Jale hem de Avni Dilligil ödüllerini aldı ve Selim İleri de en iyi tiyatro yazarı seçildi. Son oyunu Mihri Müşfik: Ölü Bir Kelebek’in sahnelendiği 1998 yılında, Devlet Sanatçısı unvanına layık görüldü.

        RADYO VE TELEVİZYONLARDA KÜLTÜR PROGRAMI SUNDU

        Selim İleri, 1970’lerden bugüne yaşamı boyunca yazıdan başka bir uğraş edinmeyen, roman, öykü, şiir, deneme, tiyatro, anı, inceleme gibi edebiyatın farklı türlerinde nitelikli eser ortaya koyan çağdaş Türk edebiyatının üretken kalemlerinden biridir.

        Edebiyat dünyasına kazandırdığı eserler dışında, yirminin üzerinde senaryo yazdı, Yeni Ufuklar, Yeni Dergi, Papirüs, Varlık, Türk Dili, Politika, Dünya, Milliyet, Milliyet Sanat, Gösteri, Cumhuriyet birçok gazete ve dergide inceleme, eleştiri yazılarıyla yer aldı, gazetelerde köşe yazarlığı yaptı, yazı dizileri hazırladı. Radyo ve televizyonlarda kültür-sanat programları sundu.

        CHP GENEL BAŞKANI ÖZEL'DEN TAZİYE MESAJI

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da hayatını kaybeden Türk edebiyatının önemli isimlerinden, yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri için başsağlığı mesajı yayımladı.

        Özel sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Vefat haberini üzüntüyle öğrendiğim edebiyatımızın değerli ismi, yazar, senarist, eleştirmen Selim İleri'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve edebiyat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

        *Haberin görselleri AA ve DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Selim İleri
        #selim ileri vefat
        #haberler
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