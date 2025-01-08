Bella Hadid'den, Türk mutfağına selam
Dünyaca ünlü Filistin kökenli Amerikalı model Bella Hadid, sosyal medya hesabından yaprak sarma hazırladığı anları paylaşarak Türk takipçilerinden yoğun ilgi gördü; "Türk mutfağına hoş geldiniz"
- 1
ABD'li model Bella Hadid, 2024'e ait özel anlarını paylaştı. Hadid, Osmanlı mutfağına özgü bir yemek olan yaprak sarma hazırladığı bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.
- 2
Bu paylaşımı, özellikle Türk takipçileri arasında büyük ilgi uyandırdı. Bella Hadid’in sarma yaparken çekilen karesine, Türk hayranlarından şu yorumlar geldi:
- 3
"Bella Hadid, yaprak sarması mı yiyor, ben mi yanlış görüyorum?"
"Yaprak sarması mı? Türk mutfağına hoş geldiniz"
"Canım, inşallah bir gün birlikte de sarma sararız"
-
- 4
Türk mutfağına olan ilgisiyle dikkat çeken Bella Hadid, bu paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu.
Fotoğraflar: Avalon, Shutterstock, Instagram